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舊金山華埠藝術家資質證明登記冊 啟動申請

記者李怡╱舊金山報導
出席「華埠藝術家登記冊」的社區代表和民選官員們。（記者李怡╱攝影）
出席「華埠藝術家登記冊」的社區代表和民選官員們。（記者李怡╱攝影）

華埠都板街道舊金山中華文化中心（CCC SF）的新址內，市長布里德與市藝術委員會（SFAC）11日聯合啟動了首屆「華埠藝術家登記冊資質證明申請（RFQ）」。這是全國首次此類徵集，旨在建立與舊金山華埠社區有直接連結的藝術家群體。這一歷史性的面向全國的藝術家招募，報名且合資格的藝術家，將有機會參與如花園角廣場在內的多個華埠公共空間設計，也是亞裔藝術家在創作華埠作品方面大放異彩的絕佳機會。

華埠中央地鐵白蘭站的主要藝術作品，就是由華裔剪紙藝術家設計。（記者李怡/攝影）
華埠中央地鐵白蘭站的主要藝術作品，就是由華裔剪紙藝術家設計。（記者李怡/攝影）

主辦單位表示，藝術家登記冊將建立與舊金山華埠社區有深厚連接的合資格藝術家名單。合資格的藝術家，將有資格被考慮參與即將在華埠進行三個主要公共資金資助的藝術項目，分別是花園角廣場，華埠公共衛生局和華埠麥禮謙分館圖書館。華埠藝術家名錄將用於選拔藝術家。經藝術委員會批准後，這些藝術家將在2025年初簽訂華埠公共藝術機會的合同。 市政府已承諾提供超過200萬元的資金，用於在華埠實施這三個公共藝術計畫。

華埠中央地鐵白蘭站的主要藝術作品，就是由華裔剪紙藝術家設計。（記者李怡╱攝影）
華埠中央地鐵白蘭站的主要藝術作品，就是由華裔剪紙藝術家設計。（記者李怡╱攝影）

布里德表示，華埠公共衛生局、花園角廣場以及華埠麥禮謙分館圖書館，是華埠居民包括移民家庭獲取基本服務和社交的標誌性地點，「華埠藝術家登記冊」聚焦藝術家創意，並提升華埠社區形象。

選區包括華埠在內的市議長兼第三區市議員佩斯金表示，這一項目是建立在過去幾年他的辦公室增補提案基礎上，並努力為項目爭取資金支持。像華埠這樣具有豐富文化歷史的社區，最重要的是如何通過藝術家，民眾，文化工作者來講述和保留好這些珍貴的文化。

中華文化中心執行董事梁凱欣（Jenny Leung）說，感謝市長布里德和佩斯金辦公室對多樣化藝術家的領導和支持，對於一個有三分之一亞裔的城市來說，這是巨大的機會，可以讓即將到來項目中的新公共藝術反映出亞裔藝術家的創作。在選拔工作中，會確保是公平的，為所有人提供機會。

合資格的藝術家們可以參與以下藝術創作項目。

被稱為「華埠客廳」的花園角廢場，是有歷史性且利用率很高的公共空間。這裡的藝術創作要求尊重廣場的歷史意義以及促進華裔社區和歸屬感。這裡的藝術創作包括一件雕塑和一面綜合牆面作品，項目的支持資金來自加州政府。

華埠公共衛生局翻新工程。位於百老匯大道與美森街交界處的衛生局是重要的社區資源中心，為各年齡層提供了經濟實惠的基礎醫療服務，並且在服務移民方面具有專業能力。翻新由舊金山公共工程局的建築師、工程師和施工管理團隊主導。公共藝術創作包括一面外部藝術牆、三面內部藝術牆，以及平面藝術品。藝術作品要求反映促進健康、治癒和社區文化活力的主題。

華埠麥禮謙分館翻新專案。位於華盛頓街和傑克遜街之間的跑華街上的公共圖書館分館，是教育和文化交流的基石。此地點的公共藝術機會是一件綜合牆面平面藝術作品，所選的藝術作品將激發學習知識，並反映圖書館作為社區中心的角色。此項目由舊金山公共工程局的建築師、工程師和施工管理團隊主導。

提交資格的截止日期是2024年9月11日晚11時59分。申請可以通過SFAC網站RFQ頁面 在線提交。 如需更多信息，可聯繫藝術委員會，[email protected] 或致電 415-252-2229 需要中文協助，請聯繫舊金山中華文化中心的工作人員：art@cccsfus。

華埠 舊金山 圖書館

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