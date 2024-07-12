探討性販賣、暴力犯罪 屋崙市長盛桃攜新警長與社區對話

屋崙市長盛桃（右）、新任警長米切爾參與社區討論，探討城市當下所面臨的性販賣、暴力犯罪、可負擔屋、經濟復蘇等棘手話題。（記者王子涵╱攝影）

位於東屋崙 區的Williams浸信會教堂，每月都會召開宗教委員會會議，邀請各族裔成員討論社區話題。屋崙市長盛桃、新任警長米切爾（Floyd Mitchell）等市府官員11日參與討論，探討城市當下所面臨的性販賣、暴力犯罪 、可負擔屋、經濟復蘇等棘手話題。

屋崙市長盛桃（前中）、新任警長米切爾（後中）參與社區討論，探討城市當下所面臨的性販賣、暴力犯罪、可負擔屋、經濟復蘇等棘手話題。（記者王子涵╱攝影）

性犯罪成為困擾屋崙有色人種社區的一大隱患，尤其是針對未成年人的性騷擾、性暴力犯罪，以及街頭性交易等。就在當日，教堂臨近的交叉口，就站一位穿著暴露的性工作者。

一位非裔商業主向警長表示，一些性工作者會特意挑選教堂附近地區尋覓客人，因為教堂附近被認為是「安全的交易地區」。這對於社區家庭，尤其是孩子造成很大困擾。大多數與會者都表示贊同。

社區居民還指出，警局對於報案的相應和處理速度不令人滿意，並直接指出幾位區域警官的名字，並要求警車的更多巡邏，加強警力存在。

警長米切爾坦誠警員工作的局限性，稱他在來的路上也看到街口穿著暴露的女士，但警員並不能因為其穿著就實施逮捕或干預。他表示，屋崙近50萬的人口，以及隨時需要調查的報警，使得巡邏警車無法頻繁覆蓋特定區域。

「請所有人需要理解的是，我願意與大家共同合作，但我從不允諾我無法做到的事，我會盡量坦誠。」米切爾說，他仍在盡力了解屋崙警局，以及一些居民集中反應的問題，並願意傾聽社區組織的訴求。

性交易往往伴隨著暴力犯罪，多數性工作者是被暴力脅迫進行交易，當地反販賣組織在會上表示，希望與警局和市長辦公室合作，為受害者建立安全屋、解救性工作者。Love Never Fail成員表示，她們在性交易常發的街道開展外展工作，一些性工作者成功脫離束縛，進入社區大學，重新擁有人生目標。

市長辦公室教育與社區安全總管威廉斯（Reverend Williams）表示，打擊性犯罪不是警局的單獨工作，這需要多部門的共同努力。威廉姆斯曾致力關閉一處學校附近的汽車旅館，以保護未成年人免於性交易和槍支暴力的危害。「性交易和槍支暴力奪去了太多年輕的生命，這場鬥爭至關重要。」

威廉姆斯指出，去年警方逮捕性剝削者的人數翻了一番，並且加大在學校附近的犯罪預防教育，並與聯邦檢察官辦公室、縣地檢處等合作，確保性剝削者受到指控。

市長盛桃在近20分鐘的發言中，總結了她自上任的18個月來，對可負擔房、公共安全、經濟發展等各個舉措。從公共安全方面，她希望繼續與州警合作，應用無人機和攝像頭等科技，彌補警局人手不足的問題。

住房建設方面，盛桃提到，將原運動家體育館的一半股權出售給非裔投資 者，因為他們出資屋崙本地，並願意持續投資城市。曾經歷無家可歸、房車居住生活的她，還支持拆除北加州最大的遊民露營地，以建造100個經濟可負擔住房。儘管有大規模抗議，但她相信只有建造新的住房，給予人們體面的居住環境才是解決問題的方法。

最後，盛桃提到通過提高市府雇員的士氣、簡化申請許可流程、允許在線申請小型裝修許可等舉措，來改善城市行政的效率。