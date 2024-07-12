南灣居民迎高溫 西瓜熱銷、冰點打折、商場納涼

南灣超市西瓜銷量大增。（記者徐蓓蓓╱攝影）

連日高溫 ，矽谷 南灣地區的幾座城市的最高溫度都逼近100度。相對其他時候比較宜人的天氣，高溫給居民的生活帶來不少影響。而商家則是不失時機打折促銷，十分貼心。

百貨公司不失時機開啟了夏季折扣旋風。（記者徐蓓蓓╱攝影）

有居民平時不太開空調，結果高溫來襲打開空調才發現不制冷，找修理師傅要等三天。大人還能忍，但家裡的小嬰兒真的很難受。好在南灣大部分地區開車30分鐘到一小時就可以到較為涼爽的沿海地區，所以去海邊避暑十分盛行。也有人喜歡尋覓近處有溪流的山林作為炎炎夏日的活動場所。

不過最能體現今夏高溫的，還是西瓜銷售的異常火爆。目前各大超市的西瓜銷量都非常好，上周五Safeway超市的五元一個西瓜的促銷活動，直接導致了門店西瓜脫銷。在夏季水果品類豐富的灣區 ，確實是少見的狀況。

超市一整排冰櫃的冰淇淋、冰棒等冰品都打對折。（記者徐蓓蓓╱攝影）

此外包括Wholefoods超市在內的多家超市冰淇淋類的產品都開始打折。Wholefoods打折的品種最為全面，包括冰淇淋、冰棒和各類冷凍甜品在內的商品全部對折。從平價的Ben&Jerry品牌到高端的吉拉朵冰淇淋等都是如此。

家住巴洛阿圖的周先生表示，平時因為注意卡路里的攝入，也因為價格問題，對一些想嘗試的冰淇淋總是忍痛割愛。這次高溫酷暑確實讓他每天都有點中暑的感覺，看到超市一整排冰櫃都貼滿了打折的黃色標籤，就終於出手了心儀已久的法式冰淇淋，吃完感到非常滿足。