我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

南灣居民迎高溫 西瓜熱銷、冰點打折、商場納涼

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
南灣超市西瓜銷量大增。（記者徐蓓蓓╱攝影）
南灣超市西瓜銷量大增。（記者徐蓓蓓╱攝影）

連日高溫矽谷南灣地區的幾座城市的最高溫度都逼近100度。相對其他時候比較宜人的天氣，高溫給居民的生活帶來不少影響。而商家則是不失時機打折促銷，十分貼心。

百貨公司不失時機開啟了夏季折扣旋風。（記者徐蓓蓓╱攝影）
百貨公司不失時機開啟了夏季折扣旋風。（記者徐蓓蓓╱攝影）

有居民平時不太開空調，結果高溫來襲打開空調才發現不制冷，找修理師傅要等三天。大人還能忍，但家裡的小嬰兒真的很難受。好在南灣大部分地區開車30分鐘到一小時就可以到較為涼爽的沿海地區，所以去海邊避暑十分盛行。也有人喜歡尋覓近處有溪流的山林作為炎炎夏日的活動場所。

不過最能體現今夏高溫的，還是西瓜銷售的異常火爆。目前各大超市的西瓜銷量都非常好，上周五Safeway超市的五元一個西瓜的促銷活動，直接導致了門店西瓜脫銷。在夏季水果品類豐富的灣區，確實是少見的狀況。

超市一整排冰櫃的冰淇淋、冰棒等冰品都打對折。（記者徐蓓蓓╱攝影）
超市一整排冰櫃的冰淇淋、冰棒等冰品都打對折。（記者徐蓓蓓╱攝影）

此外包括Wholefoods超市在內的多家超市冰淇淋類的產品都開始打折。Wholefoods打折的品種最為全面，包括冰淇淋、冰棒和各類冷凍甜品在內的商品全部對折。從平價的Ben&Jerry品牌到高端的吉拉朵冰淇淋等都是如此。

家住巴洛阿圖的周先生表示，平時因為注意卡路里的攝入，也因為價格問題，對一些想嘗試的冰淇淋總是忍痛割愛。這次高溫酷暑確實讓他每天都有點中暑的感覺，看到超市一整排冰櫃都貼滿了打折的黃色標籤，就終於出手了心儀已久的法式冰淇淋，吃完感到非常滿足。

大熱天戶外活動有風險，很多居民就選擇商場納涼。周四工作日的中午時分，南灣最大的商場Westfield Valley Fair的客流也非常大，停車場一位難求，兩家廣受歡迎的日式麵條店也排起長隊。Nordstrom之類的百貨公司不失時機開啟了夏季折扣旋風，引來眾多顧客挑選。

超市一整排冰櫃的冰淇淋、冰棒等冰品都打對折。（記者徐蓓蓓╱攝影）
超市一整排冰櫃的冰淇淋、冰棒等冰品都打對折。（記者徐蓓蓓╱攝影）

高溫 灣區 矽谷

上一則

迎總統大選 聖縣選務處招聘2000人

下一則

舊金山華埠藝術家資質證明登記冊 啟動申請

延伸閱讀

南灣迎高溫 西瓜熱銷、冰點打折

南灣迎高溫 西瓜熱銷、冰點打折
韋大聖頻道 西瓜挑選、冷眼觀潮教選股

韋大聖頻道 西瓜挑選、冷眼觀潮教選股
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你
麥當勞試推新款純素冰淇淋 粉絲叫好

麥當勞試推新款純素冰淇淋 粉絲叫好
灣區5月就業回溫 矽谷南灣帶頭勁揚 近招聘總數一半

灣區5月就業回溫 矽谷南灣帶頭勁揚 近招聘總數一半

熱門新聞

一名門蒙洛公園市女子冒充「富有投資者」，在矽谷一些最昂貴的社區免租居住，被判處一年監禁。（谷歌街景）

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

2024-07-06 13:13
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-08 22:49
加州死亡谷國家公園7日高溫飆破華氏128度，一名機車騎士不堪過度曝曬身亡。死亡谷附近「極端高溫」警告路標。(美聯社)

死亡谷高溫飆破128℉ 加州車友過度曝曬身亡

2024-07-08 12:45
2023年時任英國首相的蘇納克（右一）帶家人–妻子穆爾蒂（左一）、兩個女兒到聖塔蒙尼卡，度過一次海外家庭假期。（美聯社）

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

2024-07-11 02:12
根據RentCafe年中研究，矽谷的每個住宅租賃單位至少有12個人在爭奪，是加州最熱門的租房地區。（記者葛歆睿 / 攝影）

科技業回溫 矽谷租房熱 1屋12人爭奪

2024-07-07 02:20
這場被國家氣象局描述為「歷史性的」、「致命的」和「異常危險的」熱浪，已經造成了停電、死亡、火災、活動取消，並可能還要持續幾天，甚至幾周。（取自舊金山灣區國家氣象局X平台）

北加灣區多地高溫致災 氣象局稱「異常危險」恐持續幾周

2024-07-05 13:46

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢