47號改革案現為36號提案 紐森最後時刻讓步

加州州長紐森與一些民主黨州立法者共同起草了一份提案，意圖與「減少遊民、濫毒、及偷竊加州提案」在11月的選票上競爭。但最終他在投票前的最後一晚決定撤回。（本報檔案照）

加州 州務卿宣布，旨在改革廣受爭議的47號法案的公民倡議，「減少遊民 、濫毒、及偷竊提案」 （Homelessness, Drug Addiction, and Theft Reduction Act），將以36號提案（Prop. 36）出現在11月的選票上。這項提案在經歷一波三折後，前方障礙已經掃清，不再會有其他提案與之競爭。當然，最後是否能生效成為加州法律，仍需要加州選民投票決定。

上周，加州州長紐森 撤回了將另一個解決犯罪問題提案加入11月選票的計畫。那項提案由紐森和一些民主黨州立法者共同起草，對毒販和慣犯增加新刑罰。州立法者原本訂於國慶節前一日的晚間進行投票表決，但州長卻在此之前主動放棄這項提案。

紐森在一份聲明中表示，他想要對該提案做出一些改變，這將使他和立法機關無法關鍵期限內將其納入選票。KCRA 3電視台的消息人士透露，州長沒有完全專注於將該提案納入選票，也未能建立一個執法團體聯盟來支持該措施。

KCRA 3新聞還指出，在紐森競選團隊宣布他將離開加州參加在白宮與總統拜登和其他民主黨州長舉行的會議後不久，便有三名消息人士透露了這項計畫被取消。而在此前的周末，紐森還在為他的提案拉票。

紐森的提案旨在與「減少遊民、濫毒、及偷竊提案 」，即36號提案競爭。後者將更為廣泛地增加對毒販和慣犯的處罰，是以公民倡議的形式成功收集到90萬簽名被納入11月選票。

「減少遊民、濫毒、及偷竊提案 」的支持者認為，州長在最後限期前提出提案，純粹是政治遊戲，意圖迷惑選民。拖垮他們的提案，很可能將導致兩提案均敗北，又或他們的提案獲得較少票數，被全部作廢。

甚至舊金山紀事報亦刋登評論文章，抨擊民主黨高層「妄顧民主精神，破壞加州聲譽」的行動。

「減少遊民、濫毒、及偷竊提案」外展總監李少敏表示：「我們歡迎撤回的決定。這並非黨派問題，而是社會安全的重大問題。維護正義，改善治安，刻不容緩，在加州絕不容易，但當我們能迎難而上，攜手同心時，便能達到成功。希望我們一同努力，於11月推過減少遊民.濫毒.及偷竊提案，使之成為法律，讓大家能在此安居樂業。 」

實際上，這已經不是第一個企圖阻止「減少遊民、濫毒、及偷竊提案 」通過的行動。上個月，選務處剛剛宣布正式將其納入11月選票。加州民主黨就推出公共安全一攬子立法計畫，並以與投票倡議的提案在法律上會發生衝突為由，在14項公共安全相關提案中添加失效條款（Inoperability Clause，亦稱為毒葯條款），企圖讓選民在兩套改革47號法案的提案中二選一。不過最後因票數不足，被廹放棄。

36號「減少遊民、濫毒、及偷竊提案」需要在11月選舉中獲得超過一半的贊成票，才能夠通過成為法律。