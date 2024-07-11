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犯罪率下降？屋崙警方承認報告存在缺陷

編譯組／綜合報導
公共安全成為屋崙最具分裂性的政治議題之一，警方承認犯罪數據報告中的比較與百分比變化，存在缺陷。(取自屋崙警局臉書)
公共安全成為屋崙最具分裂性的政治議題之一，警方承認犯罪數據報告中的比較與百分比變化，存在缺陷。(取自屋崙警局臉書)

屋崙警察局近來公布統計數據顯示，截至今年4月底，年犯罪率(year-to-year crime)減少33%。但是，「舊金山紀事報」針對屋崙警方數據進行檢視，發現其誇大了街道上實際見到的改善情況。

屋崙市長盛桃(Sheng Thao)稱許城市的轉變。加州州長紐森宣傳屋崙與加州公路巡邏隊合作時、引用年犯罪率降低33%的數字。相較於去年犯罪率飆漲，此為一個巨大轉變。

然而，令人不安的是，紀事報發現，屋崙警方發布的全市每周犯罪報告中持續存在問題，報告將不完整的年初迄今的年度數據，與過去數年迄今的完整年度報告進行比較。因此，這些數據無可避免會讓人認為：屋崙的犯罪趨勢，無論是上升或下降，都優於實際狀況。

紀事報分析前幾年屋崙犯罪率低估情況，儘管截至4月份，屋崙的總體犯罪率幾乎確實有所下降，但當數據完全更新之後，下降幅度可能降至20%、甚至更低。

紀事報報導是繼屋崙居民蓋德納(Timothy Gardner)在他的「Substack」新聞通訊揭露這個問題之後進行。他表示，動機僅是為阻止錯誤訊息。

公共安全成為屋崙最具分裂性的政治議題之一，警方承認報告中的比較與百分比變化存在缺陷，將其歸咎於技術限制，表示正致力在公眾欲了解犯罪數據，以及盡可能準確與透明責任之間，取得平衡。

警方每周報告中包含一個註記，解釋數據可能受到延遲報告、地理編碼過程、犯罪重新分類等影響。由於犯罪報告與數據輸入可能延遲，可能無法即時記錄所有犯罪行為。

屋崙警局聲明指出，根據社區線上舉報系統使用情況，舉報的犯罪總數可能延遲。每份線上犯罪報告都必須經過警方審查和驗證，然後才能納入犯罪統計數據。這種做法非屋崙獨有，其與灣區周圍的其他司法管轄區一致，也經歷類似延遲，並在報告滯後時間有類似免責聲明。

不過，當政治人物與媒體引用不準確數據與趨勢時，警方幾乎沒有採取任何行動導正紀錄。紀事報詢問屋崙市長有關警方錯誤數據時，盛桃辦公室聲明讚許屋崙警方為社區提供每周透明犯罪數據，但拒絕回答有關其他問題。紐森發言人表示，州長辦公室引用警方數據，沒有其他評論。

紀事報指出，屋崙警局今年截至目前的凶殺與暴力犯罪統計數據，多數準確，但報告僅部分統計入室竊盜與其他非暴力犯罪，這些犯罪的優先順序較低、通常不會立即調查，並是根據被害人提交報告彙整。

屋崙警局竊盜與一般犯罪部門主管朵蘭(Lt. Barry Donelan)表示，警方非故意故導公眾。由於受到老舊IT基礎設施與無法有效連貫不同軟體的困擾，讓需要即時數據以策略性部署警力的警察，感到力不從心。

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