遊民收費站海灘當家園 屋崙市府將掃蕩

屋崙的收費站海灘(Toll Plaza Beach)。 (谷歌地圖)

位於I-80高速公路海灣大橋(Bay Bridge)東端收費站旁邊的海灘，有著百萬豪宅的美景。有一群遊民 以此為家，不但不用付租金，還能把海灣大橋與金門大橋的美景盡收眼底。可惜的是，6月26日屋崙 市政府已經給這些無家可歸者發通知，要他們在兩星期內遷出，這個期限已經到達。

舊金山 標準報報導，辛普森(Robert Simpson)三年多前無意間來到這個官方稱為收費站海灘(Toll Plaza Beach)的地方，他覺得這是上天賜給他的世外桃源。他把休閒車RV停在海灘上，再用他的賓士車(Mercedes)、凌志車(Lexus)、川崎忍者摩托車(Kawasaki Ninja motorcycle)、攬勝(Range Rover)休旅車等，圍出一塊地界，在這裡跟他的久病父親一住已經好幾年。

辛普森告訴記者，有些人花幾百萬元買海景豪宅，但是景色還沒有他家的好。辛普森表示，因為有他住在這裡，這裡的沙灘才會如此清爽，他每天去清垃圾，如果看到橋上有車輛拋錨，他還會跑上橋去救人。

雖然辛普森自稱是個維護環境清潔的好公民，但舊金山滑翔板協會(San Francisco Boardsailing Association)卻不領情。會員堅稱過去這是極佳的滑水地點，但如今這些遊民營寨造成海灘的汙染，未經處理的便溺嚴重妨礙滑水人的健康。

辛普森自己表示，他從年輕到現在，都一直是個吸毒成癮者，工作的地方主要都是脫衣舞場，後來還進了監牢。2017年他出了一場大車禍，他的腦部受傷、有幾塊脊椎椎間盤破碎、一隻手臂骨折，他請律師幫他跟保險公司打官司，贏到相當大額的賠償，也難怪他能擁有許多昂貴的車輛。

如今期限已到，辛普森和他70歲的父親還在這裡不走。他表示要雇律師跟屋崙市政府打官司。他在這裡住了三年多，這裡應該是屬於他的。市府不能就這樣發一張紙，就把他和父親一起踢出去。顯然他也知道他的說法沒啥根據，他又說如果市政府給他們安排免費的住處，他們會接受，RV將來做度假之用。至於最後會是怎樣的局面，讀者只能拭目以待囉。