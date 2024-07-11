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舊金山大學生到中國訪學 布里德歡送：盼成為形象大使

記者李怡／舊金山報導
舊金山市長布里德（後排右四）、中國駐舊金山總領事張建敏(後排左五)等出席歡送儀式。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德（後排右四）、中國駐舊金山總領事張建敏(後排左五)等出席歡送儀式。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德10日在市長辦公室舉辦了「舊金山大學生到中國訪學」歡送儀式。中國駐舊金山領館總領事張建敏與夫人、舊金山禮賓部部長穆杜(Maryam Muduroglu）、Global SF執行主席趙翠薇（Darlene Chiu Bryant），以及八位參加中國暑期交流學習的美國大學生出席了會議。美中雙方代表期待學生們可以進一步推動舊金山與中國的關係，加深文化互動與交流。

本次訪學由GlobalSF牽頭，八名從舊金山出發的大學生將前往中國香港和廣州兩地，並在香港科技大學廣州分校參加為期三周（7月25日至8月14）夏令營「語言與文化交流Playshop項目」。

趙翠薇表示，訪學的目標是為美國學生提供與中國文化、語言、體育和科學相關的沉浸式、跨文化和跨學科的體驗，且全程免費。申請學生申報必須年滿18周歲、必須是舊金山居民、有本科學業相關證明和入境中國的護照，並提交約300字的自我介紹文章等要求。

布里德表達了對學生們可以到中國訪學的羨慕之情，並祝願學生們可以全身心的體驗在中國的生活和校園學習時間。布里德表示，訪學的同時，學生們也將成為舊金山的形象大使，在這三周的時間裡，讓中國學生更多的了解舊金山，以促進未來更深入的交流互動。

張建敏表示，為了加強人文交流，中國特別發出邀請，在未來五年邀請5萬名美國青少年到中國訪問。目前，各界熱情很高，青年人之間對彼此對不同文化探詢的興趣也一直很濃厚，各學校正在進行不同層面的青年文化交流活動。美國的年輕人到了中國之後，透過他們的眼見為實和學生之間的互動，對中國有了更深入的了解。期待中美年輕人之間以開放的心態，客觀的去了解這個世界，對待彼此的不同，更好的應對共同的挑戰，這也是對中美關係未來的美好展望。

舊金山市長布里德、中國駐舊金山總領事張建敏等出席歡送儀式。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德、中國駐舊金山總領事張建敏等出席歡送儀式。（記者李怡／攝影）

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