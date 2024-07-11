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加強人工智慧領域 Intuit裁員1800人

編譯廖宜怡／綜合報導
TurboTax和QuickBooks製造商Intuit宣布裁員10%。（美聯社）
TurboTax和QuickBooks製造商Intuit宣布裁員10%。（美聯社）

報稅和財務軟體公司Intuit 10日宣布一項以人工智慧為重點的企業重組計畫，其中包括裁員10%。

美聯社報導，總部位於南灣山景城的軟體公司Intuit 10日宣布，將裁去1800名員工，約占員工總數的10%，但在加快將人工智慧整合至其產品和服務之後，預計2025會計年度會重新雇用至少相同數量的員工。

Intuit執行長古達基（Sasan Goodarzi）在發給員工的一封電子郵件中表示，有1000多名員工是因為未能達到公司預期的績效標準被裁員的。另外，「為了簡化工作並將資源重新分配給重要的成長業務」，將削減10%的管理團隊、整合多個主要地點的人力、並裁去超過300名員工。

此外，Intuit也將關閉位於愛達荷州波夕（Boise）和加拿大亞伯達省愛德蒙頓（Edmonton）的辦公室，將影響超過250名員工，部分員工會被轉移到其他地點上班。

古達基表示，裁員的目的是為了加強公司最重要的領域，即人工智慧。

古達基說：「Intuit在業界正處於強勢地位，擁有成功需要的策略和動力。為了實現讓全球客戶成長、鞏固我們的領導地位等使命，我們必須加快對人工智慧的創新和投資。人工智慧是我們這一生中最重大的科技變革之一，那些沒有準備好利用這場革命的企業將會被超越，繼而不復存在。」

至於遣散費，Intuit表示，所有被解雇的美國員工將獲得至少16周的薪資，加上每工作一年可額外獲得的兩周薪資，以及至少六個月的健康保險。被解雇的員工會在解雇日期前60天收到通知。

紀事報指出，舊金山聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of San Francisco）行長德利（Mary Daly）最近表示，長遠來看，人工智慧不太可能大幅減少就業機會，但從Intuit這次裁員看來，短期影響是難以避免的。

此外，谷歌執行長皮采（Sundar Pichai）也警告員工，公司今年會進一步裁員。根據哥倫比亞廣播公司（CBS）的報導，谷歌正在全力投資人工智慧科技，包括其基礎模型Gemini。

人工智慧 裁員 投資

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