我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艙門脫落後重創形象 波音6月僅賣出3架客機

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

花旗挺化石燃料擴張 抗議者披麻帶孝

記者李怡╱舊金山報導
遊行者披麻戴孝，反對他們所稱花旗銀行支持化石燃料項目。（記者李怡╱攝影）
遊行者披麻戴孝，反對他們所稱花旗銀行支持化石燃料項目。（記者李怡╱攝影）

一眾氣候保護活動人士與來自第三法案（Third Act ）長者團體人士，9日在舊金山輪渡大廈前舉行了一場模擬殭屍人的示威遊行，以抗議他們所稱的花旗銀行（City Bank）支持化石燃料項目發展擴張，並提示民眾加強應對氣候危機的意識。

當天遊行小組成員「披麻帶孝」，以祭奠因環境問題引發的在海嘯、熱浪、颶風、特大火災、泥石流、海平面上升等自然災害中喪生的生命，並表達民眾對氣候危機的焦慮、悲傷和憤怒。

抗議者穿著麻布長袍，舉著寫有「生物多樣性喪失」、「珊瑚白化」、「熱浪」的標語。還可以看到活動人士舉著墓碑，墓碑上刻著因高溫而死亡的人的名字和故事。

第三法案示威團體要求花旗銀行和金融家，停止使用民眾辛苦賺來的退休儲蓄金來資助對氣候有破壞的項目，並稱花旗銀行是世界上最大的化石燃料擴張資助者。他們說，花旗銀行透過資助石油、天然氣和煤炭在世界各地製造的混亂。當天他們的遊行就是哀悼這個行為，並將葬禮帶到花旗銀行的門口。

活動組織負責人舒彭（ Claire Schopen）表示，加州常年面臨火災威脅，且海平面上升嚴重威脅舊金山市區。水位一直在升高，導致政府要制定百年大計水利工程，以避免舊金山海濱道路被淹沒。近期發生在夏威夷令人毛骨悚然的山火特大火災，自然災害的威脅就在每個人身邊。但面對這一切，市府和州政府並未採取有效的行動，只是發出慰問聲音。但這並不能扭轉危機。唯有行動才是解決對環境焦慮、恐懼和憤怒的良藥。

她說，這次集會活動就是為了推動包括花旗銀行在內的金融界重視環境保護的立法。如加強使用安裝太陽能電池板、回收塑膠、新能源車輛使用、新能源開發等一系列對環境有利的立法。

舒彭說，希望更多人員加入遊行，以推動加州自然環境保護的立法，加州乃至全國，加強環境保護立法刻不容緩。

遊行人員的裝扮以及身上貼著的生態滅絕等字眼，引發經過的市民和遊客駐足圍觀。舊金山市民穆拉（John Mura）表示：「舊金山對於環境和保護和立法，包括對於全球氣候應對方面，都在做著積極推進。除積極與國際組織和其他國家城市互動積極商討政策之外，對於城市的服務也是非常重視。」

截至發稿本報未獲花旗銀行回應。

遊行者披麻帶孝，反對他們所稱花旗銀行支持化石燃料項目。（記者李怡/攝影）
遊行者披麻帶孝，反對他們所稱花旗銀行支持化石燃料項目。（記者李怡/攝影）
遊行者披麻戴孝舉辦「葬禮」，反對他們所稱花旗銀行支持化石燃料項目。（記者李怡╱攝...
遊行者披麻戴孝舉辦「葬禮」，反對他們所稱花旗銀行支持化石燃料項目。（記者李怡╱攝影）

舊金山 加州 熱浪

上一則

林繼明27日簽書會 分享「林來瘋」22堂教養課

下一則

酒香澤國／艾瑪華森 助老弟琴酒打進南加

延伸閱讀

抗議者披麻戴孝 反對花旗銀行支持化石燃料項目

抗議者披麻戴孝 反對花旗銀行支持化石燃料項目
有法源了 加州可規範遊民帳篷

有法源了 加州可規範遊民帳篷
舊金山2022年25-44歲獨居者 快速增加

舊金山2022年25-44歲獨居者 快速增加
第9巡迴法院撤銷反街頭露宿法禁令 舊金山可執法規範無家者帳篷

第9巡迴法院撤銷反街頭露宿法禁令 舊金山可執法規範無家者帳篷
ADP: 全美最佳就業市場 金山排第七

ADP: 全美最佳就業市場 金山排第七

熱門新聞

一名門蒙洛公園市女子冒充「富有投資者」，在矽谷一些最昂貴的社區免租居住，被判處一年監禁。（谷歌街景）

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

2024-07-06 13:13
加州死亡谷國家公園7日高溫飆破華氏128度，一名機車騎士不堪過度曝曬身亡。死亡谷附近「極端高溫」警告路標。(美聯社)

死亡谷高溫飆破128℉ 加州車友過度曝曬身亡

2024-07-08 12:45
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-08 22:49
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級電表完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。（Joyce供圖）

華人房東：苦等半年升級電表 租客空調不跳閘

2024-07-03 20:32
根據RentCafe年中研究，矽谷的每個住宅租賃單位至少有12個人在爭奪，是加州最熱門的租房地區。（記者葛歆睿 / 攝影）

科技業回溫 矽谷租房熱 1屋12人爭奪

2024-07-07 02:20
這場被國家氣象局描述為「歷史性的」、「致命的」和「異常危險的」熱浪，已經造成了停電、死亡、火災、活動取消，並可能還要持續幾天，甚至幾周。（取自舊金山灣區國家氣象局X平台）

北加灣區多地高溫致災 氣象局稱「異常危險」恐持續幾周

2024-07-05 13:46

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了