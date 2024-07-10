花旗挺化石燃料擴張 抗議者披麻帶孝

遊行者披麻戴孝，反對他們所稱花旗銀行支持化石燃料項目。（記者李怡╱攝影）

一眾氣候保護活動人士與來自第三法案（Third Act ）長者團體人士，9日在舊金山 輪渡大廈前舉行了一場模擬殭屍人的示威遊行，以抗議他們所稱的花旗銀行（City Bank）支持化石燃料項目發展擴張，並提示民眾加強應對氣候危機的意識。

當天遊行小組成員「披麻帶孝」，以祭奠因環境問題引發的在海嘯、熱浪 、颶風、特大火災、泥石流、海平面上升等自然災害中喪生的生命，並表達民眾對氣候危機的焦慮、悲傷和憤怒。

抗議者穿著麻布長袍，舉著寫有「生物多樣性喪失」、「珊瑚白化」、「熱浪」的標語。還可以看到活動人士舉著墓碑，墓碑上刻著因高溫而死亡的人的名字和故事。

第三法案示威團體要求花旗銀行和金融家，停止使用民眾辛苦賺來的退休儲蓄金來資助對氣候有破壞的項目，並稱花旗銀行是世界上最大的化石燃料擴張資助者。他們說，花旗銀行透過資助石油、天然氣和煤炭在世界各地製造的混亂。當天他們的遊行就是哀悼這個行為，並將葬禮帶到花旗銀行的門口。

活動組織負責人舒彭（ Claire Schopen）表示，加州 常年面臨火災威脅，且海平面上升嚴重威脅舊金山市區。水位一直在升高，導致政府要制定百年大計水利工程，以避免舊金山海濱道路被淹沒。近期發生在夏威夷令人毛骨悚然的山火特大火災，自然災害的威脅就在每個人身邊。但面對這一切，市府和州政府並未採取有效的行動，只是發出慰問聲音。但這並不能扭轉危機。唯有行動才是解決對環境焦慮、恐懼和憤怒的良藥。

她說，這次集會活動就是為了推動包括花旗銀行在內的金融界重視環境保護的立法。如加強使用安裝太陽能電池板、回收塑膠、新能源車輛使用、新能源開發等一系列對環境有利的立法。

舒彭說，希望更多人員加入遊行，以推動加州自然環境保護的立法，加州乃至全國，加強環境保護立法刻不容緩。

遊行人員的裝扮以及身上貼著的生態滅絕等字眼，引發經過的市民和遊客駐足圍觀。舊金山市民穆拉（John Mura）表示：「舊金山對於環境和保護和立法，包括對於全球氣候應對方面，都在做著積極推進。除積極與國際組織和其他國家城市互動積極商討政策之外，對於城市的服務也是非常重視。」