金山縣警增34新員 疫後最大擴招
舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）9日宣布，縣警即將完成疫情後最大擴招，預計有34名新招募警員在8月底開始工作，這將有效緩解縣警部門人員緊缺的窘境。
「我們的目標是在本財年招聘75名新警員，我們相信能夠實現這一目標，」宮本表示，「新的簡化招聘流程幫助我們成功做到這一點。」
據縣警的聲明，新的招聘流程將申請者的筆試、體能測試、面試和背景調查集中在一天內完成，而不是分散在幾周內。宮本警長還重新分配了內部資源，以減少背景調查過程中的潛在延誤。
縣警局監管部門主管亞當斯（Lisette Adams）表示：「警長宮本此舉解決了以往拖慢招聘流程的挑戰，緩解了縣警人員短缺的問題。那些服務於監獄、法院和醫院而加班工作的縣警員，其身體健康也得到進一步的保護。」
縣警辦公室在疫情和席捲全美的反警情緒後，一直堅定不移地進行招聘工作，致力於重建隊伍。4月份的一份人員配備報告顯示，縣警部門有207個空缺的宣誓職位，920個授權職位，目前正有713人填補這些空缺。
宮本說：「很高興看到越來越多的候選者對在從事執法工作表現出興趣，成為一名警員是一種召喚。我們的核心價值觀是服務、專業和自豪，這反映了我們的身份，以及我們希望在新聘縣警員身上看到的品質。」
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