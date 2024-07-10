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金山市長第3次辯論 激戰城市未解議題

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山市長候選人第三次公開辯論。（取自KTVU FOX 2直播畫面）
舊金山市長候選人第三次公開辯論。（取自KTVU FOX 2直播畫面）

舊金山市長候選人第三次公開辯論在8日晚舉行。市長布里德（London Breed）在公共安全、遊民毒品危機等關鍵問題上為自己進行辯護，而對手認為她未能充分解決城市面臨的最緊迫問題。

布里德與前市長麥法恩（Mark Farrell）、市議員安世輝（Ahsha Safaí）的交鋒成為當晚的焦點時刻之一。布里德認為，對手的指責誇大其詞，只為削弱她的成就。

麥法恩在論述中經常提到，2018年在他擔任市長的半年期間，清理掉全市最大的遊民營地。該觀點被布里德反駁。她表示，麥法恩離任時的遊民帳篷數量比如今更多。

根據該市在2018年7月，也就是麥法恩離任的當月，遊民帳篷數量被統計為568個，而今年4月這一數字為361個。

布里德對安世輝也提出批評，稱他沒有完全資助該市的精神健康系統改革計畫，並稱安世輝「根本沒有參與」其他市議員的共同努力，為精神健康治療預留更多的資金。

在隨後的一次交鋒中，布里德更表示，在麥法恩的領導下城市的犯罪數據更糟。根據警方8日公佈的最新數據，犯罪比去年同期下降約32%。布里德認為，自己在逮捕毒販或毒品成癮者方面，比之前任何一位市長都更積極。

「我為這些工作負全責，但這還不夠，我知道我需要做的更多。」布里德說。

麥法恩則強調市府對警局撥款的削減，稱相比兩年前經費減少了1.2億元。他表示，布里德與前市議長華頌善（Shamann Walton）擬定的「夢想守護者計畫」（Dream Keeper Initiative）使得部分撥款從執法轉移至該市的非裔社區。他還指責，布里德使該市警員人數少了數百人。

「難怪公共安全成為整個城市的頭號問題。」麥法恩說。

候選人丹尼爾羅偉(Daniel Lurie)也同意另兩位挑戰者，他認為全市面臨的所有挑戰都可以歸結到公共安全和街道上。丹尼爾羅偉指出，乾淨和安全的市中心不應只出現在峰會期間，或其他國家領導人來訪時。這一說法明顯是在指責去年亞太經濟合作會議期間，全市高調清理公共空間的遊民帳篷。

安世輝與麥法恩都在辯論中提到，若自己當選將開除交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）。安世輝提到惹爭議的Valencia街單車道中置的工程，稱交通局在與居民和小商業做外展工作時是「最差勁的」。麥法恩也同意該部門過於專注於意識形態，而不是街道上的常識。

布里德則為交通局的聲譽進行了辯護，稱調查顯示Muni的顧客服務滿意度很高，但同時也表示，她對該部門「充滿挑戰性的交流過程」負責，尤其是圍繞Valencia街的長期工程。

「我知道對當地居民來說非常沮喪，但我的承諾是繼續傾聽，並盡一切努力向前進步。」布里德說。

遊民 毒品 舊金山

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