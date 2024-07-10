屋崙市府律師收到盛桃案刑事傳票 扯出「演化住家」涉案

屋崙市府律師帕克，收到盛桃案刑事傳票。(取自維基)

聯邦調查局FBI對屋崙 市長盛桃的調查，案情還沒有公開宣布。舊金山紀事報探查後發現，FBI突檢後五天，檢察單位已經給屋崙市府律師帕克(Oakland City Attorney Barbara Parker)發刑事傳票 ，命令她保留相關文件，並在7月11日(周四)出庭，在聯邦大陪審團面前應訊。

FBI的大陣仗突檢是發生在6月20日，在加州 政壇引發大震撼。被搜查的是廢品回收公司「加州廢品解決方案」(Cal Waste Solutions)、東主楊子忠(David Duong )和他的兒子楊英雄(Andy Duong)的住家，以及盛桃的住家。舊金山紀事報首先發現，帕克已在6月25日收到聯邦檢察單位的傳票，並被「強制」(demanded)在7月11日到屋崙的聯邦法院，在大陪審團前回答問題。

灣區的KTVU電視台更進一步，於7月9日(周二)獲知，屋崙的各個市議員也都接到檢察單位的信函，要求他們保留相關文件，但沒有要求他們出庭應訊。由於檢方並沒有公開關於傳票的資訊，媒體目前還不知道是否有其他人也將出庭應訊。

給帕克的傳票中也要求保留關於盛桃男友瓊斯(Andre Jones)的文件與手機通訊內容。瓊斯與盛桃過去十年來是一對情侶。瓊斯過去是加州大麻管制廳(State Bureau of Cannabis Control)的副局廳長。兩人是在擔任屋崙市議員卡普蘭(Councilwoman Rebecca Kaplan)的幕僚時認識的。

給帕克的信中也說到，必須保留2022年屋崙市長競選的相關文件，以及市府日記中從2022年6月1日至今的有關盛桃與瓊斯的所有登記事項。另外，帕克還必須保留所有與加州廢品解決方案公司及其員工，從2022年1月1日至今的相關文件。這些員工包括楊子忠、楊英雄、維克特(Kristina Victor)和楊麥克(Michael Duong，音譯)。

傳票中更透露出一個新的進展：楊氏父子在2022年協助創立的「演化住家」（Evolution Homes）似乎也涉案，這家公司是製造、銷售貨櫃的企業，從名稱上來看，應該是用貨櫃來組成住宅的公司。公司的成員似乎頗有內幕，包括華瑞茲(Mario Juarez )、政治顧問茱莉韋吉(Julie Wedge)、克里斯韋吉(Chris Wedge)、福若斯特(Cesley Frost)。其中福若斯特目前是阿拉米達縣議員譚蓮娜（Lena Tam）的代理幕僚長(interim chief of staff)。