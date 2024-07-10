華裔僑領「摩登原始人屋」米其林晚餐 被指違法喊卡

華裔僑領方李邦琴擁有的希爾斯堡「摩登原始人屋」原計畫推出米其林壽司晚餐，卻因違反分區法規臨時喊卡。（網路影片截圖）

一家餐飲公司上周宣布，將在灣區華裔僑領方李邦琴（Florence Fang）擁有的希爾斯堡（Hillsborough）「摩登原始人屋」（Flintstone House）提供米其林壽司晚餐，網路預訂秒殺售罄；但是，這項計畫卻臨時喊卡，餐飲公司8日晚上表示暫時不會推出。

餐飲企業Stoneage Omakase上周推出由米其林星級主廚親自製作的230元高級壽司晚餐，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，預約座位不到一分鐘就在網路上被搶光。

然而，Stoneage Omakase 8日晚上在社群媒體 Instagram 上發出公告說：「由於希爾斯堡市府提出疑慮，我們不得不暫停在該地點提供餐飲服務的計畫。作為一家餐飲企業，而非餐廳，我們正努力和希爾斯堡市府共同解決這些問題，若有最新進展，會隨時向各位報告。」

希爾斯堡5日去函「摩登原始人屋」屋主方李邦琴，告訴她壽司晚餐可能違反該市的分區法規。

希爾斯堡警局執法官員史蒂文森（Linda Stevens）在寫給方李邦琴的信中說：「住宅區內不能有餐廳和其他商業用途的場所，即使是臨時的也不行。您和餐廳老闆可能不知道這樣做是違法的。既然您現在已經收到通知，請告知餐飲公司他們不能在此營業。」

Stoneage Omakase發出一份聲明表示，他們「被錯誤歸類為餐廳，因此造成了誤解。我們期待與市政府合作解決這個問題」。

希爾斯堡市府經理戴維斯（Doug Davis）表示，市府官員上周收到來自社群媒體、居民和聖馬刁縣衛生局的大量詢問，才知道「摩登原始人屋」將提供快閃（popup）餐飲服務。

戴維斯拒絕回答在私人住宅中舉辦的餐飲活動是否都必須獲得希爾斯堡市府的許可，但他指出，是否需要獲得許可取決於活動的規模和目的，例如，募款活動需要獲得許可，舉辦婚禮則不需要。

戴維斯說：「法規主要是允許人們在自己家中做他們想做的事，但不能打擾到其他住宅裡的人。兩者之間存在一種微妙的平衡：人們可以在不侵犯他人權利的情況下，盡情在其家中享受生活。」

事實上，這不是「摩登原始人屋」第一次槓上希爾斯堡市府。2019年，希爾斯堡對方李邦琴提起訴訟，理由是她在沒有獲得市府許可的情況下，在這座價值數百萬元的房產上添加許多大型恐龍雕塑，和大大的「Yabba Dabba Doo」字牌，「讓人感到十分礙眼，而且不符合社區標準」。

方李邦琴不甘示弱，反過來控訴希爾斯堡種族歧視 ，兩造後來達成和解。