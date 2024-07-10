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深陷財務螺旋… 金山水費、汙水處理費 20年內將漲2倍

編譯組╱綜合報導
舊金山公用事業委員會正深陷財務死亡螺旋，舊金山人要準備好迎接水電費的暴漲。（取自Wikipedia）
舊金山公用事業委員會正深陷財務死亡螺旋，舊金山人要準備好迎接水電費的暴漲。（取自Wikipedia）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山人要準備好迎接水電費的暴漲。水費和汙水處理費每年將增加8%，並在未來20年內增加兩倍。舊金山以外的 Hetch Hetchy 供水系統用戶也將受到沉重打擊，而且情況可能會變得更糟。

肇因延遲維修、用水改變

當前的費率危機是幾十年來延遲維修，以及未能認識到並適應不斷變化的用水模式的結果。多年來，舊金山公用事業收入被用於補貼一般城市服務，而不是用於維護和升級Hetch Hetchy供水系統和汙水處理基礎設施。與此同時，人均用水量下降，人口增長放緩，導致收入減少。目前，舊金山公用事業委員會（San Francisco Public Utilities Commission）正在對大量積壓的基礎設施建設進行追趕。

2008年，該委員會啟動了一項供水系統改善計畫，其中包括80多個大型基礎設施項目，以確保在大地震發生後，水能繼續從山區流向灣區。該計畫耗資48億元，外加30年的還本付息期。為支付這些投資，水費增加了兩倍多，向消費者發出了一個強烈的價格信號，即明智用水，從而降低了用水需求。2018年，用水需求比預計低30%。

老化下水道系統 該升級

現在是時候升級舊金山老化的下水道系統了，其中大部分已有100多年的歷史，而且成本更高。未經處理的汙水排入溪流、海灣和太平洋的問題已經變得非常嚴重，以至於舊金山市為此被環境保護等機構提訴。

售水量低於預期的問題在於，由於供水和汙水處理系統的運營和維護固定成本保持不變，所以必須提高費率以支付這些成本；更高的費率會引發更多的節約用水，從而導致費率的進一步提高，如此循環往復。這種困境被稱為財務死亡螺旋，而舊金山公用事業委員會正深陷其中。

由於未能為基礎設施升級建立現金儲備，委員會被迫背負高額債務。到2047年，委員會每年僅債務償還額就將超過去年的全部預算

問題可能會變得更糟。該委員會最近發布了一項替代供水計畫，該計畫表明，它可能需要開發價值170億至250億元的再生水和其他替代供水。這將使其預算（和費率）增加一倍。

該委員會的這一計畫建立在三個有缺陷的假設之上：首先，他們正在為假設的八年半特大乾旱進行規畫，遠遠超出了加州其他任何地方使用的最保守的規畫方案。

其次，儘管過去30年間用水量有所下降，但公用事業委員會仍計畫大幅增加用水需求，但過去半個世紀中需求量最低的三個年份都發生在過去十年。

第三，委員會的需求預測假定，到2050年，灣區將增加200萬人口。但根據加州財政部預計，在可預見的未來，加州人口將保持相對平穩。

與其他主要的公用事業公司不同，舊金山的專員是任命的，因此他們對公眾的責任較小。他們似乎並不了解財務狀況有多麼嚴峻。

要想控制未來失控的費率增長，最大的希望就是讓市議會參與進來。議會負責批准公用事業委員會的預算，並應以對該機構進行獨立審計作為同意的條件。通過採用合理的乾旱規畫方案，並使用現實的水需求預測，未來的費率增長可以大幅降低。預算決策迫在眉睫，時間至關重要。

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