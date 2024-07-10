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聖他克拉拉縣出現麻疹病患 公眾有感染風險

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
麻疹是高傳染風險疾病。（CDC提供）
麻疹是高傳染風險疾病。（CDC提供）

據聖他克拉拉縣公共衛生部消息，一名非聖他克拉拉縣居民麻疹傳染期間曾在縣內廳留。病患已於2日自聖荷西峰田國際機場離開，在灣區期間曾經到過公共場所。

公共衛生部建議居民登錄myvaccinerecord.cdph.ca.gov網站，或是與自己的醫療機構聯絡確認是否有接種過麻疹疫苗。如果是孕婦、嬰兒、免疫受損或未接種過麻疹疫苗的人士，希望立即聯絡自己的醫療機構；並在7到21天之內注意是否有相關症狀出現。

麻疹的常見症狀包括發熱、咳嗽、流涕、紅眼及皮疹等，一般在接觸後7到21天內出現。有些人還會出現更嚴重的併發症。如果出現症狀的話請馬上聯絡醫生。在前往任何醫療機構前請提前致電通知對方自己有被傳染麻疹的風險，讓機構有機會採取措施保護其他病患和訪客。

聖縣公共衛生部助理健康官羅伊（Monika Roy)表示，麻疹傳染性極高，講話、咳嗽、打噴嚏都可以傳播。任何接觸到病患的人都很容易感染。「如果你覺得自己已經有過接觸請馬上打電話給醫生。快速行動可以防止更多的人因此患病。」

聖縣公共衛生部和疾病控制中心正在確定有密切接觸過病患的人員，包括7月2日乘坐西南航空公司WN 2804航班的乘客。

據悉，該名病患是一位在他州感染麻疹的人士，出於醫療隱私的原因聖縣並未公布更多相關身分信息。

疫苗 灣區 併發症

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