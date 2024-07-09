致癌成分疑超標 Costco嬰兒濕紙巾遭集體訴訟

Costco的Kirkland嬰兒濕巾發生訴訟案，華人家長急退貨。（受訪者提供）

依據法律新聞網站Top Class Actions報導，Costco 自有品牌嬰兒濕巾遭到消費者集體訴訟，控告其所銷售Kirkland無香味嬰兒濕巾，聲稱使用天然衍生成分製成，但據稱實際含有不安全的化學物質全氟及多氟烷基物質（PFAS），含量高於水平，濕紙巾造成化學物質直接暴露在嬰幼兒身上。

根據6月20日提交的集體訴訟文件內容，Kirkland Signature 嬰兒濕紙巾被指「不符合其預期用途」，因為它們「含有超過安全水平的PFAS」。聯邦疾病管制與預防中心（CDC）指出，PFAS是一組對兒童有害的化學物質，與甲狀腺疾病、癌症、肝損傷、生育問題和其他不良健康問題有關。

濕紙巾遭控訴消息一出，華人 家長一片譁然，因Kirkland嬰兒濕巾物美價廉受到許多家長的愛用，甚至在特價時，囤貨一批在家中。居住在灣區的Laura，聽聞消息，立刻將家中所囤積的Kirkland嬰兒濕巾拿去Costco門市退貨，處理退貨的門市人員表示尚不清楚有這項控訴消息。

華人家長Laura表示，根據這次的退貨經驗，可能店家還尚未有統一說法，主要是家裡真的囤積太多濕紙巾，正好趁這次訴訟案的發生，把產品退回，將空間清出來。目前Costco尚未全面召回該項產品，在網站與門市仍可購買到。

美國環保署針對PFAS說明，該物質為致癌物，會干擾生物荷爾蒙、生殖及免疫系統，導致兒童發育遲緩。專家表示，PFAS可透過皮膚接觸、呼吸、飲水等方式進入人體。PFAS具備表面活性劑，疏水抗油又耐熱的特性，諸如一次性餐盤、速食品外包裝、化妝品、鍋具塗層皆利用該物質特性製作。

近年政府已對PFAS進行多項法律限制，包含環保署4月下令全國各地的自來水廠，需要將水質中的PFAS化學物質過濾，才能供給一般大眾 ，額外增加的過濾耗材與設備，預估造成水費上調。