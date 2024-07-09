太浩皇家山火猛烈 灰燼飄進楚魯克

北加州太浩國家森林7日爆發「皇家山火」。（加州森林防火廳提供）

北加州 太浩國家森林（Tahoe National Forest）7日傍晚爆發「皇家山火 」（Royal Fire），由於火勢猛烈，部分灰燼已飄進楚魯克（Truckee），煙霧也進入了太浩盆地北部。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，美國林務局（U.S. Forest Service）表示，這場野火的起火點位於楚魯克西南約15哩的皇家峽谷（Royal Gorge）中截至8日，火場面積擴大為168畝，受控程度目前為零。

加州森林防火廳（Cal Fire）最初在X.com上表示：「據報，登山者發現，皇家山火是由未完全熄滅的營火引起的。」但後來刪除了這則貼文。美國林務局也沒有給出明確的原因，只表示正在進行調查。

居住在楚魯克的雷諾內華達大學（University of Nevada at Reno）大氣科學家拉羅（Neil Lareau）表示，他7日晚上看到許多細小灰燼顆粒不斷落下，包括燒焦的針葉和小樹葉，頭頂上可以看到煙霧，但地面上基本沒有煙霧。根據空氣品質報告，太浩湖地區7日晚上的空氣品質為中等。

普萊賽縣（Placer County）警局表示，由於「皇家山火」延燒速度快速，楚魯克西南約2萬2000畝範圍內的普萊賽縣居民7月晚上已被下令撤離，休閒娛樂區域也進行了疏散。

普萊賽縣議員古斯塔夫森（Cindy Gustafson）表示，她被告知，大火燃燒地點離住宅區只有三哩遠。皇家峽谷附近的雪山（Snow Mountain）地區已設立了一個統一指揮中心。

加州森林防火廳發言人艾德里奇（Mary Eldridge）表示，由於峽谷地形陡峭，消防員無法徒步進入，救火工作十分困難，而且非常危險。

在加州其他地區，3日爆發的西斯邱縣（Siskiyou County）克拉馬斯國家森林（Klamath National Forest）「雪莉山火」（Shelly Fire）火場面積已擴大到2400畝，控制程度仍然為零，當局繼續下令周圍地區居民撤離。

在瑪利波薩縣（Mariposa County），國慶日爆發的「法國山火」（French Fire）焚毀的土地面積增加為908畝，截至7日下午，已有60%火勢受到控制，住宅區所有撤離令和警告也已於7日上午解除。