住房建設基金提案 弱勢家庭受惠

華裔社區代表出席市議會法案聽證會。（受訪者供圖）

舊金山 市議會8日通過了由市議長佩斯金(Aaron Peskin) 提出的一項憲章修正案，即為「長者、低收入 家庭和殘疾人創立經適房建設基金」。提案表示，建設基金將每年至少撥出825萬元，為非無家可歸但還達不到申請經濟適用房資格的極低收入家庭提供租金 補貼。基金服務的範圍包括靠補助收入生活的長者、低收入的長者家庭，以及殘疾人等弱勢者。

佩斯金表示，舊金山的現實情況是，經濟適用房的價格對於許多有需要的人來說負擔不起。例如住在華埠的獨身長者，住在散放內的低收入家庭等，均不符合永久經濟適用住宅的資格。因此，擴大長者、低薪家庭和殘障人士的經適房建設需要被重視。

擴大住房建設基金提案經市議會批准後，法案將於11月由選民投票決定。 提案的背景是因為舊金山現有的經濟適用房的價格仍然偏高，對於市內的長者，低收入群體和殘障家庭來說還是難以負擔。

佩斯金說，這項提案將建造兩千多套住房，讓長者和低收入的群體以他們收入三分之一的租金來入住。

華協中心行政主任楊重賢（Malcom Yeung）表示，這是一個全市長希望能夠團結起來支持的提案。因現在的住房環境，已經將多數的低收入家庭和長者排除在外。 這一提案將對舊金山的住房系統做出必要的改變。

安老自助處行政主任鐘月娟(Anni Chung) 說：「這項提議將確保開發我們需要的可負擔得起的住房。沒有這一法案的平衡，社區中太多的長者將無法獲得負擔得起的住房，並將面臨流離失所甚至無家可歸的情況。」

社區住客聯會主席梁榮浩表示，代表住客聯會3000多會員和低收入長者家庭和殘障人士，一起爭取真正的可負擔住房。 「 因舊金山目前的現狀是，我們好多的會員當中，等待長者住房申請超過十年以上毫無音頻，或因收入過低而被告知不符合申請的資格，這對於長者們很不公平。感謝佩斯金提出此提案，讓更多弱勢族群可以得到住房。

如果獲得選民批准，提案將規畫並專門提供資金，以擴收入最低的老年人、家庭和殘障人士的住房機會，並在四年內利用這筆資金建造2200多套住房，提供給目前沒有資格享受當今住房制度的人。

據佩斯金辦公室表示，基金將逐年遞增，直到 2030 年最多達到3300萬元。 目前提議得到了社區租戶協會，華人進步會，安老自助處，住客聯會等幾十家組織機構的支持。