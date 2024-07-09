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電動滑板車充電 引發火災釀1傷

記者王子涵╱舊金山報導
一輛充電的電動滑板車8日在舊金山田德隆區的一棟大樓內，引發了一場火災，燒毀了其中一間公寓。（舊金山消防局提供）
一輛充電的電動滑板車8日在舊金山田德隆區的一棟大樓內，引發了一場火災，燒毀了其中一間公寓。（舊金山消防局提供）

一輛充電的電動滑板車8日在舊金山田德隆區的一棟大樓內引發了一場火災，燒毀了其中一間公寓。火災造成一人受傷，但無生命危險。

舊金山消防局表示，周一上午11時30分左右接到多起火災報警，稱一處公寓的四樓發生火災。消防局公共信息官巴克斯特（Jonathan Baxter）表示，傷者已經被送往當地醫院接受進一步的評估和治療。

巴克斯特表示，火勢從公寓四樓的窗戶竄出，火情嚴重。消防局正在調查起火原因，和公寓損毀情況。

火災導致三名成年住戶失去住所。

在撲滅大火的過程中，Larkin和Leavenworth街直到市場街的100號街區全部被封鎖。市交通局也即時通知Muni線路的臨時調整情況。

四年前，舊金山金融區的一棟高層建築因電動滑板電池起火而引發火災，致使15人失去住所，5人受傷。據舊金山紀事報的報道，2023年因電動滑板車引起的火災達20多起。當滑板車充電時，鋰離子電池可能會因過熱或短路，引發火災。

該市市議會曾在3月通過立法，禁止電動滑板車中使用鋰離子電池。根據該立法，使用延長電線和電動插座為滑板車電池充電，也是被禁止的。

一輛充電的電動滑板車8日在舊金山田德隆區的一棟大樓內，引發了一場火災，燒毀了其中...
一輛充電的電動滑板車8日在舊金山田德隆區的一棟大樓內，引發了一場火災，燒毀了其中一間公寓。（舊金山消防局提供）

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