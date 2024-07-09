金山市長第3次辯論 佩斯金缺席

圖為第二場市長辯論。舊金山市議長、進步派候選人佩斯金（右一）不出席第三場辯論。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 8日晚舉行第三場市長候選人辯論，也是目前所計畫辯論中的最後一場。舊金山市議長、進步派候選人佩斯金（Aaron Peskin）拒絕出席。

其他四位主要競選者，現任市長布里德（London Breed）、前市長市議員麥法恩（Mark Farrell）、非營利組織創始人丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）和市議員安世輝（Asha Safai）出席辯論。

佩斯金在上個月已宣布自己將缺席第三場辯論，原因是主辦方已經為對手背書。他表示，辯論的主辦方Stop Crime SF、Stop Crime Action和ConnectedSF，都是由一個名為Neighbors for a Better San Francisco所資助。該組織已經為一些他的對手背書。如果其資助的組織做同樣的背書，則辯論「毫無意義」。

「從這些已經公布的背書信息來看，辯論的主辦方將幾乎不可避免地做出與母組織相同的背書行為。」佩斯金在X平台上說。

主辦方Stop Crime SF在這則帖子下直接回應佩斯金說：「在我們的印象中，您是所有舊金山人的市長候選人。從你的信中，我們很遺憾地聽到，事實並非如此。你想剝奪數百名選民與你當面交流的機會，以及成千上萬的觀眾在電視和社交媒體上聽到你聲音的機會。」

「我們不會為任何候選人背書，我們至少能夠希望糾正，您信中的一些誤解。」辯論主辦方回應道。