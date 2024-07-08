西岸最大規模 Fillmore爵士音樂節千人狂歡

現場表演的爵士樂隊。（記者李怡/攝影）

全美西岸最大的爵士音樂節7日在舊金山 日本城Fillmore街跨Eddy與Jackson街的13條街道舉辦，吸引來自灣區 和世界各地近千民眾到訪。

Fillmore爵士音樂節是年度音樂盛會，吸引了來自世界各地的爵士樂 愛好者和音樂家。這個節日不僅展示了各種形式的爵士音樂，還為參與者提供了一個享受高品質音樂表演和互動交流的機會。

音樂節總監托雷斯（ Chrei Torres）表示，在本次音樂節上演出的許多藝術家來自灣區，很多年來參與表演，其中一些是格萊美獎得主。今年觀眾可以體驗到 20 世紀 40 年代爵士樂復興的時期的表演，且每個舞台都有自己的個性。

現場表演的爵士樂隊。（記者李怡╱攝影）

Fillmore街跨Eddy與Jackson街的13條街道兩旁還有一百多家攤位，展出和出售手工藝品、珠寶、服裝和食品。

羅斯(Teddra Rose) 是第三代家族企業 The Original Mommie Helen's Bakery 繼承人，從南加州開車前來參加音樂節。她說，這麼有氣氛和專業的音樂節免費參加，所以帶著家人朋友開車八個小時趕過來，感受舊金山獨一無二的藝術氣氛和海濱景點，在這過了一個很難忘的周末。

現場表演的爵士樂隊。（記者李怡╱攝影）

這一為期兩天的免費音樂節Fillmore商人協會主辦，旨在為小企業提供更多展示和交流的機會，並激發舊金山市區經濟的活力。

本次爵士音樂節匯集了全球頂尖的爵士音樂家和樂隊，包括從傳統爵士、現代爵士、融合爵士到拉丁爵士等多種風格。來訪者可欣賞一系列精彩的現場演出，感受不同爵士風格的獨特魅力。每年的爵士節都會邀請一些著名的爵士音樂家和新興藝術家同台演出，觀眾有機會現場聆聽他們的精彩表演，並與他們互動交流。

除了音樂表演，現場還設置了各種教育活動和音樂工作坊，以普及爵士音樂知識，培養新一代的爵士音樂愛好者和演奏者。參與者可以在這些活動中學習爵士音樂的歷史、技巧和表演藝術。