警方設置防護欄 滑板少年繞道慶年度集會

一名青年平躺在滑板上，從底部穿過了一輛公園警的皮卡車，周圍參與者為其歡呼鼓掌。（取自X平台）

雖然今警方加強在Dolores公園設置防護欄，舊金山 滑板愛好者慶祝年度集會「山地炸彈」（Hills Bomb）的熱情依舊不減。參與者沒有與防爆警員發生激烈衝突，而是另闢蹊徑在附近的Church街完成了慶祝。

得益於舊金山起伏的山地地形，滑板者每一年都會從Dolores公園的最高處向下滑去，猶如向下俯衝的炸彈，活動從而得名山地炸彈。滑板俯衝時的最高時速可達60哩每小時。曾至少有三人在往年的活動中，與街道旁的汽車、電線桿相撞而喪命。

去年，舊金山警方對該集會出動大規模防爆警力，並使用如催淚瓦斯、橡膠彈等方式驅離人群，活動參與者激烈反抗，投擲玻璃瓶、石頭等。活動當日深夜，警方扣押了113名參與者，其中有不少為不滿18歲的青少年。但並未對任何人進行起訴。次日，部分被扣押少年的家長指責警方暴力執法，稱青少年挨凍、挨餓，且要求上廁所的正當理由也被拒絕。

當時警長史考特（Bill Scott）維護了警員執法的正當性，稱集會是非法的，且對當地社區造成很大困擾。今年，史考特更是在慶祝的前一天宣布，對Dolores街繼續布置大量警力，並設置防護欄阻止集會。

「我在此正式聲明，我們不允許明天發生山地炸彈集會，我們將盡一切努力保證社區安全。」史考特說。

當日上午，超過一百名警員出現在Dolores公園附近，並安置捆綁提前布置好的防護欄，警車及公園警也進駐公園內，停在交叉路中央。

根據網路上的視頻，一名青年平躺在滑板上，從底部穿過了一輛公園警的皮卡車，周圍參與者為其歡呼鼓掌。

當天下午5時，數百名參與者從Dolores公園轉移至Church街，這裡有著和Dolores街類似的俯衝角度，越來越多的人來此聚集慶祝。