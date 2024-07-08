我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

警方設置防護欄 滑板少年繞道慶年度集會

記者王子涵╱舊金山報導
一名青年平躺在滑板上，從底部穿過了一輛公園警的皮卡車，周圍參與者為其歡呼鼓掌。（取自X平台）
一名青年平躺在滑板上，從底部穿過了一輛公園警的皮卡車，周圍參與者為其歡呼鼓掌。（取自X平台）

雖然今警方加強在Dolores公園設置防護欄，舊金山滑板愛好者慶祝年度集會「山地炸彈」（Hills Bomb）的熱情依舊不減。參與者沒有與防爆警員發生激烈衝突，而是另闢蹊徑在附近的Church街完成了慶祝。

得益於舊金山起伏的山地地形，滑板者每一年都會從Dolores公園的最高處向下滑去，猶如向下俯衝的炸彈，活動從而得名山地炸彈。滑板俯衝時的最高時速可達60哩每小時。曾至少有三人在往年的活動中，與街道旁的汽車、電線桿相撞而喪命。

去年，舊金山警方對該集會出動大規模防爆警力，並使用如催淚瓦斯、橡膠彈等方式驅離人群，活動參與者激烈反抗，投擲玻璃瓶、石頭等。活動當日深夜，警方扣押了113名參與者，其中有不少為不滿18歲的青少年。但並未對任何人進行起訴。次日，部分被扣押少年的家長指責警方暴力執法，稱青少年挨凍、挨餓，且要求上廁所的正當理由也被拒絕。

當時警長史考特（Bill Scott）維護了警員執法的正當性，稱集會是非法的，且對當地社區造成很大困擾。今年，史考特更是在慶祝的前一天宣布，對Dolores街繼續布置大量警力，並設置防護欄阻止集會。

「我在此正式聲明，我們不允許明天發生山地炸彈集會，我們將盡一切努力保證社區安全。」史考特說。

當日上午，超過一百名警員出現在Dolores公園附近，並安置捆綁提前布置好的防護欄，警車及公園警也進駐公園內，停在交叉路中央。

根據網路上的視頻，一名青年平躺在滑板上，從底部穿過了一輛公園警的皮卡車，周圍參與者為其歡呼鼓掌。

當天下午5時，數百名參與者從Dolores公園轉移至Church街，這裡有著和Dolores街類似的俯衝角度，越來越多的人來此聚集慶祝。

至少有一名滑板者在當天摔倒受傷，救護人員即時趕到救助。警方並未對人群進一步干涉，但仍保持在附近巡邏，防止意外發生。

超過一百名警員出現在Dolores公園附近，並安置捆綁提前佈置好的防護欄，警車及...
超過一百名警員出現在Dolores公園附近，並安置捆綁提前佈置好的防護欄，警車及公園警也進駐公園內，停在交叉路中央。（取自X平台）
參與者們沒有與防爆警員發生激烈衝突，而是另闢蹊徑在附近的Church街完成了慶祝...
參與者們沒有與防爆警員發生激烈衝突，而是另闢蹊徑在附近的Church街完成了慶祝。（取自X平台）

舊金山

上一則

聖荷西廢水新冠病毒濃度爆表 其他地區也快速上升

下一則

塑料瓶禁令生效 太浩湖國慶後垃圾減少

延伸閱讀

拜川辯論／痛宰拜登 川普陣營幸災樂禍：史上最偉大勝利

拜川辯論／痛宰拜登 川普陣營幸災樂禍：史上最偉大勝利
挺罷免團體：盛桃扮受害者編造陰謀論 應體面辭職

挺罷免團體：盛桃扮受害者編造陰謀論 應體面辭職
市警檢最高長官齊聚華埠反仇恨議 首屆市政會議在勝利堂

市警檢最高長官齊聚華埠反仇恨議 首屆市政會議在勝利堂
斷橋清理工作結束 巴爾的摩港航道重新開放

斷橋清理工作結束 巴爾的摩港航道重新開放
金山市政廳被惡意塗鴉「種族歧視和性別主義」字樣 布里德譴責

金山市政廳被惡意塗鴉「種族歧視和性別主義」字樣 布里德譴責

熱門新聞

舊金山39號碼頭一個月前還擠滿了海獅。（電視新聞截圖）

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

2024-06-29 21:21
一名門蒙洛公園市女子冒充「富有投資者」，在矽谷一些最昂貴的社區免租居住，被判處一年監禁。（谷歌街景）

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

2024-07-06 13:13
石頭砌成、帶有英國中世紀風情的茶室和奶牛房是一處二層建築。（受訪者提供）

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

2024-06-30 22:59
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級電表完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。（Joyce供圖）

華人房東：苦等半年升級電表 租客空調不跳閘

2024-07-03 20:32
科技公司的首席執行長們風格受到關注，科技員工們也正在聘請時薪 500 美元的時尚顧問打理自己。（CNBC電視新聞截圖）

科技男有魅力但穿著糟糕? 時尚顧問鐘點費500元有市場

2024-06-27 21:17
這場被國家氣象局描述為「歷史性的」、「致命的」和「異常危險的」熱浪，已經造成了停電、死亡、火災、活動取消，並可能還要持續幾天，甚至幾周。（取自舊金山灣區國家氣象局X平台）

北加灣區多地高溫致災 氣象局稱「異常危險」恐持續幾周

2024-07-05 13:46

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇