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聖荷西廢水新冠病毒濃度爆表 其他地區也快速上升

編譯廖宜怡／綜合報導
最新檢測數據顯示，聖荷西地區廢水中的新冠病毒濃度已接近歷史新高。（電視新聞截圖）
最新檢測數據顯示，聖荷西地區廢水中的新冠病毒濃度已接近歷史新高。（電視新聞截圖）

不要以為新冠疫情已經成為過去式。數據顯示，新冠病毒正在聖荷西、灣區和加州許多地區大量傳播，不但廢水中的新冠病毒濃度已接近史上最高紀錄，檢測陽性率也大幅上升。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，本周的檢測數據顯示，聖荷西廢水中的新冠病毒濃度已經升至疫情爆發以來最高紀錄的99.99%，極有可能創下新高。聖荷西最高的新冠病毒濃度是在2022年1月的首次Omicron疫情爆發時創下的。此外，聖他克拉拉縣的巴洛阿圖、桑尼維爾和吉爾洛三市本月初測得的廢水病毒濃度也很高。

在東灣，感染新冠病毒的人數也顯著增加。阿拉米達縣衛生局官員表示，該縣廢水中的病毒濃度也在不斷上升中，呼籲居民採取預防措施。

在全州方面，根據5日公布的最新數據，加州檢測陽性率從6月開始飆升，已從6月1日的4.1%，快速上升至7月1日的10.6%，距離這個冬季最高峰的11%已相差不到一個百分點。

柏克萊加大傳染病學名譽教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「目前，確診人數、到急診室求診的人數以及住院人數都顯著增加，這些情況告訴我們，現在的疫情非常嚴重。我想傳達給大眾的訊息是：新冠病毒正在大量傳播，如果你是高風險群體，務必做好預防措施。」

預防措施包括接種疫苗。舒瓦茲柏格表示，高風險群體最好接種新疫苗，儘管目前最新的疫苗是去年秋季推出的，但現在接種仍不嫌遲。

在聯邦食品藥物管理局（FDA）與其疫苗諮詢委員會的反覆討論下，預計今後每年的8月或9月都會推出新配方的新冠疫苗，今年即將推出的疫苗是針對最新變種病毒FLiRT研製的。

不過，舊金山加大傳染病學家陳子平表示，一些指標顯示，現在的新冠病毒與2020年疫情初期的新冠病毒已經不同。

陳子平說：「如果我們在2020年看到廢水中的新冠病毒濃度和現在一樣高，醫院早就人滿為患。這是因為人們的免疫力已比幾年前要高得多。」

疫苗 疫情 聖荷西

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