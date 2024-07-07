回應聯邦大陪審團傳票 屋崙市府律師:保存盛桃男友紀錄

市長盛桃曾表示，自己是無辜的，也不是FBI的調查對象，沒有做錯任何事，不會辭職下台。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 市府律師已指示工作人員，保存與市長盛桃男友瓊斯（Andre Jones）和楊家所擁有的廢品回收公司有關的紀錄，以回應聯邦大陪審團的傳票 。

聯邦調查局（FBI）6月20日早上多處行動，搜查盛桃和瓊斯的住所，Cal Waste Solutions公司的越南 華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子楊英雄（Andy Duong）的房子以及辦公室。該公司負責屋崙路邊回收業務。

舊金山紀事報報導，屋崙市府律師發給工作人員的信件中提醒，需要保存所有電子和紙質文件、通信，這與聯邦大陪審團的傳票有關。郵件還要求，保存所有涉及市政府文件保存和銷毀政策、2022年市長選舉、市府職位任命，以及盛桃和瓊斯從2022年6月1日至今的日程表的通信和文件。郵件指出，工作人員應保存手寫和電子材料，包括電郵、市發和私人智能手機上的短信、電子日曆、語音資訊、照片和視頻。

市府律師辦公室目前拒絕發表評論。但相關郵件揭示了聯邦調查人員可能關注的重點。

市府律師的郵件附件詳細列出要求工作人員保存的紀錄內容。其中包括涉及楊家廢品回收公司California Waste Solutions和進化家園公司（Evolutionary Homes）的所有通信和文件。進化家園是一家建造集裝箱房屋的企業，涉及楊家和華雷斯（Mario Juarez），此人被指控在試圖幫助盛桃贏得選舉時觸犯了法律。

此外，郵件還指明了有關屋崙前陸軍基地供做無家可歸者應對緊急狀態的任何行動或考慮，以及與楊家回收公司的任何潛在合同的文件。盛桃在2022年11月當選市長時，曾表態支持市議員法夫（Carroll Fife）的計畫，即開放該市前陸軍基地的一部分，為遊民提供臨時住房和配套服務。

盛桃在住所被突襲後，曾公開聲明說，自己是無辜的，沒有做錯任何事，不會辭職下台。她也駁斥了有關男友瓊斯和楊家關係的質疑。她說，關於瓊斯在她的政府中發揮影響，作為顧問拿薪水的說法，「根本不是事實，只是謠言。」