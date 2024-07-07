科技業回溫 矽谷租房熱 1屋12人爭奪

根據RentCafe年中研究，矽谷的每個住宅租賃單位至少有12個人在爭奪，是加州最熱門的租房地區。（記者葛歆睿 / 攝影）

根據最近一項對全國公寓市場進行的年中研究，矽谷 的每個住宅租賃單位至少有12個人在爭奪。

租賃網站RentCafe根據2024年1月至3月五個指標的平均值對每個區域的得分進行排名，這五個指標是：公寓入住率、公寓單元平均空置總天數、每個空置單元的潛在租戶、續租率、以及新建公寓的空置庫存百分比。

科技之都矽谷被列為全美第六大最具競爭力的租賃市場，也是加州 最具競爭力的租賃市場，得分為80.8%。相較之下，全國平均競爭分數為73.4%，加州平均分數為72.6%。

RentCafe在年中研究中表示：「矽谷已成為加州最熱門的租房地點，在美國排名第6，而一年前的排名是第21位。」

RentCafe將矽谷定義為聖他克拉拉縣主要科技公司所在地的地區。一些最受歡迎的城市包括巴洛阿圖、庫比蒂諾、山景城、蒙洛公園市、桑尼維爾和聖荷西。

聖他克拉拉縣的平均租金為3085元，平均公寓面積為892平方呎。

據RentCafe稱，矽谷排名躋身前十名的因素很多。其中最大的因素是去年有更多的人續租。矽谷每間公寓的平均空置天數為40天，而54.1%的現有租戶續約了上一年的租約，今年也沒有推出新的公寓庫存。在入住率高達 95.1%的情況下，留給尋找公寓者的選項所剩無幾。

RentCafe在其研究中表示，這一顯著的增長主要是由科技行業的反彈所推動，該行業在2022年至2023年面臨經濟挑戰和裁員。目前，創投公司正在大力投資人工智慧、網路安全、金融科技、醫療保健技術、氣候技術和量子運算等新興技術。而且，其中許多公司及其新創企業都位於矽谷，這進一步增強了其作為頂級租賃目的地的吸引力。

儘管近幾周就業 機會一直在反彈，自年初以來南灣新增了7500多個就業機會，但自2022年以來，矽谷已有超過4萬個崗位被削減。

根據Women Impact Tech的一項研究，矽谷許多正在招募的公司提供的薪資逐漸降低。

此外，科技之都的交通擁堵和生活成本高昂也時常為人所詬病，但生活品質和職業發展機會使矽谷成為租屋者的熱門地區。