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灣區熱浪6日達高峰 內陸地區至少105度

編譯組／綜合報導
酷熱烘烤灣區，熱浪6日再來襲。(圖截取自電視畫面)
酷熱烘烤灣區，熱浪6日再來襲。(圖截取自電視畫面)

「真的真的很熱！」灣區預計今(6)日是炎熱氣候的高峰。根據國家氣象局報告，有關灣區史上最長時間熱浪的好消息是，導致溫度飆升的高壓系統正於5日稍早通過，儘管速度很慢。壞消息是，氣溫將再次上升，6日將達峰值。

灣區大部分地區溫度已於4日超過或接近100度，國家氣象局氣象學家莫查特(Joe Merchant)表示，溫度將於6日達到第二個高峰，將會非常非常熱，比過去所見都還熱。內陸地區氣溫即使不是110度、也可能達到至少105度。

首先是氣溫於5日開始再度爬升，利佛摩(Livermore)與康柯德(Concord)氣溫為107度、莫甘山(Morgan Hill)為105度、聖荷西98度、屋崙83度、舊金山市中心77度。

5日氣溫已是創紀錄日間高溫，聖拉菲(San Rafael)氣溫達98度，追平該市2013年創下的紀錄。舊金山國際機場達87度，打破該地點於1973年創下的75度高溫紀錄。

莫查特指出，2日開始的高溫警告(heat warning)，時至5日仍有效，並將一直持續至10日，此為氣象部門當局向灣區發出最長的高溫警告。在此之前，天氣預報都將是晴朗且相當炎熱。

氣象專家分析，灣區目前基本上仍處於高壓的中心，一旦其向東及向南移動一些，就會見到常見的高空空氣涼爽、陸上氣流更穩定更強。然而，還需要一段時間才能達到這樣的狀況。氣象部門也提醒民眾，儘管天氣炎熱，但是，海水與河水仍然相當冰冷，官員指出，水溫在50-60度之間，冰冷的水溫與環境高氣溫衝擊，會導致肌肉迅速抽筋。

另一方面，在東灣山丘(East Bay Hills)的紅旗(red-flag)嚴重火災危險警報，將持續至6日晚間9時。聖他克魯茲山麓與馬林縣高海拔地區的類似警告，已被氣象部門移除。

加州消防人員繼續忙於撲救野火。加州消防局在布特縣(Butt County)湯普森大火(Thompson Fire)有重大進展，火災已燒毀的3789畝土地，已有46%獲得控制。這場大火迫使該縣2萬8000人疏散。納帕縣(Napa County)托爾火災(Toll Fire)取得50%控制，之前已燒毀41畝土地。沙斯塔縣(Shasta County)尤拉火災(Yolla Fire)燒毀19畝土地之後，已獲90%控制。

加州這次兩場最大野火，都發生在佛萊斯諾縣(Fresno County)。消防局指出，貝森火災(Basin Fire)燒毀1萬4015畝土地，目前有46%面積取得控制。June Lightning Complex火災於5日上午已有98%獲得控制，其已燒毀1萬669畝土地。

灣區 高溫 加州

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