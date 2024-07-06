駕車超速衝上人行道撞死候車1家4口 79歲華婦不認罪

被控撞死一家四口的79歲司機瑪麗方劉，對四項車輛過失殺人重罪指控表示不認罪。（電視新聞截圖）

據舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，被控在West Portal公交車站撞死一家四口的79歲華裔司機瑪麗方劉（Mary Fong Lau）周五（5日）對四項車輛過失殺人（vehicular manslaughter）重罪指控表示不認罪。

瑪麗方劉芳被勒令不得駕車，並將駕照 上交法庭。不過，她並沒有像檢察官珀爾索德（Samantha Persaud）所要求的那樣被軟禁在家，接受電子監控。

瑪麗方劉在舊金山法院出庭時，身著棕色褲子和棕色夾克，站在她的律師蓋勒（Sam Geller）身旁。瑪麗方劉的母語是廣東話，她沒有說話，只是用一個字回答了有關預審的安排。

舊金山高等法院法官弗蘭克爾（Simon Frankel）說，檢方要求對瑪麗方劉進行家庭拘留和監控是不必要的，因為他並不認為瑪麗方劉有潛逃風險。「我不知道這樣做能維護什麼公共安全。」

本周二（2日），舊金山地區檢察長辦公室就3月16日的致命車禍對瑪麗方劉提出了指控。瑪麗方劉交了15萬元保釋金，周三（3日）獲釋。

蓋勒說，他的當事人擁有 「可能是你見過的最乾淨的駕駛紀錄」。

檢察官表示，事發當時瑪麗方劉駕駛一輛2014款奔馳GLK超速行駛，衝上Ulloa街人行道，撞上West Portal圖書館大樓，隨後又撞上一對夫婦和他們的孩子。受害者分別是Diego Cardoso de Oliveira、Matilde Moncada Ramos Pinto以及他們的兩個年幼的兒子：1歲的Joaquin Ramos Pinto de Oliveira和3個月大的Cauê Ramos Pinto de Oliveira，他們當時正在等一輛送他們去舊金山動物園 的巴士。

蓋勒說，瑪麗方劉當時正在給她兄弟送午餐，她的車 「突然開走了」（just took off）。他沒有反駁舊金山警察局的調查結果，即車禍發生前汽車沒有任何機械故障，但表示他打算進行 「徹底調查」，以證實瑪麗方劉的休閒越野車（SUV）沒有任何問題。

蓋勒說：「這些指控毫無根據，說瑪麗方劉女士像一個25歲的年輕人一樣開著自己的第一輛跑車超速行駛，是不公平的。」

蓋勒還說，車禍發生後，瑪麗方劉女士不敢在車內「坐在任何座位 」上，並稱3月份的事件是 「一次非常不幸的事故」（a very unfortunate accident）。

這起車禍引發了人們對十字路口街道安全問題的憤怒，以及對該市未能通過2014年「零事故願景」 （Vision Zero initiative）倡議制止交通死亡事故的整體不滿。事故發生後，市政府試圖對事故發生區域進行安全改造，但由於當地企業的負面反饋，該計畫已陷入僵局。

瑪麗方劉被命令於10月10日再次出庭。