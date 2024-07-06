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「永恆加州」開發案 擬增建公共潟湖

編譯組／綜合報導
「永恆加州」開發案計畫增建一個可容納5000人的公共潟湖。(圖取自「東蘇拉諾計畫」官網)
「永恆加州」開發案計畫增建一個可容納5000人的公共潟湖。(圖取自「東蘇拉諾計畫」官網)

由科技界億萬富翁支持「永恆加州」(California Forever)開發案計畫，日前公布將增建一個全新的公共潟湖，預估可容納5000人，用沙子、海水與數不盡的沙灘傘，來取代計畫所在地點蘇拉諾縣(Solano County)的部分牧場，期望在該縣東部建造一座規畫中的城市。

潟湖計畫包含在上月開始的一項提案內容之中，提案為建造一個大型運動園區，同時投標建造住房、學校與餐廳。「永恆加州」目標是取得提案投票通過、又稱為「東蘇拉諾計畫」(East Solano Plan)，若於今年11月投票獲選民通過，將改變現存分區法，允許在目前被劃為農業的土地上，進行住房與商業開發。

根據舊金山新聞媒體「SFGATE」報導，「永恆加州」已與在全球開發人造潟湖公司「Crystal Lagoon」簽署一項協議，已支付頭期款並開啟設計工作。

最初計畫圖顯示是一個占地七畝的潟湖，周圍環繞餐廳、咖啡店與休閒空間。新聞稿指出，每人支付入場費用之後可進入該區域。提案內容稱，經由環境與水資源專家分析對比，瀉湖用水量將比普通18洞高爾夫球場的用水量少了25倍。

「永恆加州」近來宣布一項初步計畫內容，將為首批搬入規畫社區的十萬名居民提供水，包括地表水、地下水與循環水。開發商表示，將不會在蘇拉諾潟湖使用回收水，而是採用「其他任何類型的水，包括鹹水、淡水或微鹹水(brackish)」。

然而，「永恆加州」與「東蘇拉諾計畫」的大部分計畫內容，有關潟湖如何融入新建城市，還有許多部份需要進一步了解。「永恆加州」計畫明確表示，這些吸引人關注的設施，例如潟湖與運動園區建設，皆取決於提案是否能於11月投票獲得通過。若選民最終支持規畫中的社區，蘇拉諾縣居民距離海濱休閒娛樂的選擇，又可更進一步。

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