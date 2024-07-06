男友任顧問拿薪水？屋崙市長盛桃澄清是謠言

被聯邦調查局（FBI）突襲住所的屋崙亞裔市長盛桃說，有關她的男友瓊斯在市府發揮作用、擔任她的顧問拿薪水的說法是謠言。（記者劉先進／攝影）

被聯邦調查局（FBI ）突襲、搜索住所的屋崙 亞裔市長盛桃（Sheng Thao），最近接受CBS灣區 新聞頻道採訪時，再次堅稱無辜，沒做錯任何事。並說，有關她的男友瓊斯（Andre Jones）在市府發揮作用、擔任她的顧問拿薪水的說法是謠言。

難民出身、在政壇打拚十幾年的盛桃，正遭遇從政以來最大危機。確定11月面臨罷免公投兩天不到，就被FBI突襲住所，震驚灣區。

目前還不清楚FBI行動的原因。但根據報導，FBI此次還搜查了Cal Waste Solutions公司的越南華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子楊英雄（Andy Duong）的住所。該公司負責屋崙路邊回收業務。楊氏家族被懷疑利用稻草人捐贈、非法捐贈競選資金。

盛桃此次重申FBI搜查後的公開言論，堅稱無辜，並非調查對象，沒做錯任何事，但會完全配合調查。還強調，對調查有問題可聯繫FBI和聯邦檢察官辦公室。

對於男友瓊斯是否在她的政府中發揮影響，是否作為顧問拿到薪水的問題，盛桃回答很堅決，她說，「我一直在市議會工作。這很容易證實。他甚至都沒去過我的辦公室。這根本不是事實，只是謠言。」

記者追問，瓊斯被人看到經常出現在市政廳，甚至參加一些安全會議。盛桃說，不會去討論影射和謠言。前幕僚長韋伯（Renia Webb）指控說，瓊斯涉嫌參與市府利益輸送。對此，盛桃說：「這些指控非常嚴重。我再次重申，我不再回應謠言、影射之類的東西。這是一個人告訴你的故事。」

對於本人和楊家的關係。盛桃說，作為市長，會見了很多社區成員和企業主。與他們合影留念，並探討他們可以幫助這座城市的方法。「這就是市長的工作。民選官員，都會這樣做。」