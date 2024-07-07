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普萊賽縣生活成本低 亞裔人口快速成長

記者江碩涵／沙加緬度報導
中谷地區向來以白人為主，但近年來出現亞裔挪動移居的現象。（翻攝自沙加緬度市府官網）
中谷地區向來以白人為主，但近年來出現亞裔挪動移居的現象。（翻攝自沙加緬度市府官網）

中谷地區向來以白人為主，但近年來也出現亞裔挪動移居的現象。根據最新人口普查數據顯示，普萊賽縣（Placer County）原本以白人為主，2023年的人口成長的族裔主要是亞裔、非裔和西語裔，成為加州人口發展最快的縣之一。

根據數據顯示，2020年4月至2023年7月，普萊賽縣的亞裔人口增加約8,300人，增幅約25%；非裔人口增加了約 1,400人，增幅約20%；西語裔人口增加了7,000人，增幅約12%，而白人的人口基本上保持穩定，沒有什麼變動。

儘管加州總人口預計未來40年將保持平穩，但州財政部預計，某些地區的人口將出現明顯成長，其中就包含大沙加緬度地區。2020年至2060年間，普萊賽縣總人口預計成長約25%。

根據沙加緬度蜂報採訪當地的亞太裔（AAPI）非營利組織普萊賽縣秘書海恩（Christianna Heihn），她指出，主要原因是當地社區有了明顯的成長，尤其是更多的多樣性、不斷發展的AAPI社區、更多的AAPI企業。

海恩是兩個孩子的母親，她在2018年搬到普萊賽縣，高品質的學校、完善的公園和娛樂服務，是吸引她來到普萊賽縣的關鍵因素。她說，很多人都以為中谷地區、普萊瑟縣這邊比較少AAPI成員，但其實不然。

海恩說，她的工作內容是幫助領導沙加緬度國會大廈附近的AAPI普萊賽縣宣傳活動，沙加緬度地區的人口成長主要來自於沙加緬度周圍四個縣，尤其是亞裔、西語裔人口持續快速成長，主要原因就是這裡生活成本較低，且一樣擁有工作機會。

根據統計，2020年4月起，亞裔居民人數增加約3萬3000人，約10%，西語裔居民人數增加了約2萬4000人，約5%。同期的白人居民人數減少4萬4000人，約4%，而非裔居民人數保持不變。

從2020年到2023年，該地區的人口總數增加了約2萬3000人，約1%。但是從2020年4月到2023年7月，舊金山都會區失去了約18萬2000名居民，是當地居民人口的4%。

這些人為什麼要搬到沙加緬度？除了生活成本較低等因素，新冠疫情期間，灣區爆發人口外流潮，不只是灣區面臨這樣的現象，洛杉磯、聖地牙哥等地也發生一樣的事情，許多居民移居到德州或加州更內陸的地區。

也因此，相較於高昂生活費的灣區，沙加緬度的房價、物價都比較可讓人接受，且距離灣區開車也不遠，不塞車情況下大約1.5小時就能抵達矽谷，因此成為灣區居民移居的首選。

亞裔 灣區 加州

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