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灣區多地高溫致災 氣象局稱「異常危險」恐持續幾周

記者葛歆睿／聖荷西報導
這場被國家氣象局描述為「歷史性的」、「致命的」和「異常危險的」熱浪，已經造成了停電、死亡、火災、活動取消，並可能還要持續幾天，甚至幾周。（取自舊金山灣區國家氣象局X平台）
這場被國家氣象局描述為「歷史性的」、「致命的」和「異常危險的」熱浪，已經造成了停電、死亡、火災、活動取消，並可能還要持續幾天，甚至幾周。（取自舊金山灣區國家氣象局X平台）

與7月一同開始的是一場席捲灣區熱浪，國家氣象局將之描述為「歷史性的」、「致命的」和「異常危險的」。目前，高溫天氣已經造成了停電、死亡、火災、活動取消，並可能還要持續幾天，甚至幾周。

在這場熱浪中，灣區一些地區打破了氣溫紀錄。聖荷西周二的氣溫一度高達102度，與1970年創下的同日高溫紀錄持平，屋崙當天高溫達到90度，超過2001年同日高溫紀錄89度。利佛摩在周三也達到破紀錄的110度，之前的最高溫是在2001年的109度。

周二晚上，灣區上萬名PG&E用戶經歷了停電，影響範圍包括東灣都布林、聖拉蒙、康科德、丹維爾、快樂山，北灣的諾瓦度，以及南灣的一小部分地區。PG＆E表示，前所未有的炎熱天氣是所有停電的罪魁禍首。

周三，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，一名居住在該市的遊民在這一場熱浪中死亡。他在X平台（前推特）上發布了有關死亡事件的信息：「這是一場可以避免的悲劇，這也是為什麼我們要緊急採取行動，為每個人建立足夠的基本的、有尊嚴的庇護所。」

他說，外展工作人員一直在探訪遊民營地，告知遊民有降溫中心，並一直分發飲用水。

4日國慶節當天，炎熱天氣稍有緩解，可是由於天氣預報中的極端高溫，一些灣區城市已經取消了假期活動。安蒂奧克（Antioch）本周二臨時宣布取消白天的遊行，但晚上6時以後的活動還會照常進行。

今年與以往的高溫天氣不同，夜晚也沒有喘息的機會，不臨海地區的氣溫要午夜後才能回落到70度以下。此外，高溫、離岸風和乾燥的天氣已經導致灣區發生多起火災。

國家氣象局表示，這場熱浪可能還會持續幾天，甚至可能幾周。氣象局已將大灣區超高溫警告和高溫公告的時間延長至10日（周三）晚11時，舊金山的高溫警告則到4日（周四）晚7時結束。

高溫 灣區 熱浪

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