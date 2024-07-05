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灣區最大溫差 相距8哩相差33度

編譯組／綜合報導
灣區3日最大溫差：半月灣顯示氣溫為68度，而8哩外的Pulgas Ridge則徘徊在101度左右。（電視新聞截圖）
灣區3日最大溫差：半月灣顯示氣溫為68度，而8哩外的Pulgas Ridge則徘徊在101度左右。（電視新聞截圖）

大洋灘（Ocean Beach）穿夾克，米慎（Mission）區穿短褲。舊金山居民已經習慣了全城天氣的劇烈變化，但目前席捲加州的熱浪讓整個灣區的 「微氣候 」（microclimates）顯露無遺。

SFGate報導，美國國家氣象局（National Weather Service）根據市民觀測站，以及太平洋瓦電PG&E 和國家跨部門消防中心（National Interagency Fire Center）等官方資料來源編製的實時氣溫讀數地圖顯示，加州的熱浪已將炙熱的氣溫驅趕到離仍然相當寒冷的太平洋海岸不遠的地區。

洛杉磯加大（UCLA）氣候學家斯溫（Daniel Swain）表示，預計海岸溫度會略微變暖，但由於太平洋吹往內陸的空氣通常會使海岸保持寒冷，海灘的溫度不會接近聖荷西（San Jose）、都布林（Dublin）或康柯德（Concord）的高溫。根據氣象部門的預測，灣區內陸地區將有長達兩周的時間氣溫超過100華氏度。

周三（3日）中午12時45分，半月灣（Half Moon Bay）的一個氣象站顯示氣溫為68度，而8哩外的Pulgas Ridge附近的一個氣象站顯示氣溫徘徊在101度左右。在舊金山更北的地方，大洋灘附近的外列治文（Outer Richmond）氣溫為62度，米慎灣的氣溫為84度。

大量的冷海水與多變的地形和風道（如金門大橋）相結合，形成了這些微氣候。

這種強烈的變化在社交媒體上引起了廣泛關注，灣區氣象學家努爾（Jan Null）在一篇 X 帖子中指出了周二（2日）半月灣和Pulgas Ridge之間的氣溫差距，並將其稱為「打了類固醇的微氣候」（Microclimates on steroids）。X帳戶@KarlTheFog周二發布了一張舊金山氣溫從東向西驟降的截圖地圖，也幾近瘋傳。

截至SFGATE發此消息時，舊金山和屋崙（Oakland）正處於氣象部門發布的高溫警告之下，灣區大部分地區在下周二晚之前都處於 「過熱警告 」（excessive heat warning）之下。氣象局建議人們多喝水，注意中暑症狀，避免將兒童和寵物留在車內。

灣區 舊金山 加州

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