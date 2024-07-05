我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國宣布調查白蘭地反傾銷 法國首當其衝…馬克宏5月才送酒給習

南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

熱狗大胃王代言素食被Nathan's禁賽 轉進德州參賽

編譯組／綜合報導
Nathan's吃熱狗大賽的多屆冠軍切斯納，因同意與Impossible Foods合作代言素食，被Nathan's主辦單位禁賽。7月4日改在德州參加另一項吃熱狗大賽。(圖取自Impossible Foods臉書)
Nathan's吃熱狗大賽的多屆冠軍切斯納，因同意與Impossible Foods合作代言素食，被Nathan's主辦單位禁賽。7月4日改在德州參加另一項吃熱狗大賽。(圖取自Impossible Foods臉書)

沒有吃熱狗大賽，好似不算過了7月4日。來自灣區的切斯納(Joey Chestnut)今年將他吃食天賦帶到德州，活動於當日下午2時開始。

切斯納曾是聖荷西與委利賀(Vallejo)居民，2005年在一場由炸蘆筍吃食競賽獲勝，首次進入飲食競技界。同年，第一次參加「納森知名熱狗大胃王比賽」(Nathan′s Famous Hot Dog Eating Contest)、直至2007年獲得首場勝利。他現住在印第安納州，將在德州艾爾帕索(El Paso)參加一場五分鐘吃熱狗比賽。然而，這並非知名「Nathan Fourth of July」吃熱狗大賽。

切斯納自2005年以來持續參加這個世界級吃食競賽，從2015年以來從未輸過。美聯社報導，他於2021年在十分鐘內吃掉76個熱狗麵包、創下截至目前為止仍未打破的紀錄，並於2023年以62個熱狗麵包獲得第一名。

國慶日當天在德州的吃熱狗比賽，將不是他今年唯一參加的比賽。他將於9月在Netflix現場直播比賽，與日籍對手小林(Takeru Kobayashi)進行一對一比賽，競賽名為「切特納VS. 小林：未完成的牛肉」，將於9月2日勞工節現場直播。

不過，就在切斯納同意與植物性熱狗製造商「Impossible Foods」建立合作關係之後，6月被Nathan's禁賽。紐約Nathan's年度競賽的組織機構「Major League Eating」表示，只要他不代表競爭對手的品牌，Nathan's比賽樂見他回歸。

但是，「Impossible Foods」執行長麥吉尼斯認為，這樣的說法有些讓人不解，Impossible Foods支持切斯納吃動物性產品，為何動物性食品品牌不支持他吃植物性產品呢？

Impossible Foods正在研究切斯納如何進行推廣品牌食品，目前主要推廣活動是「每周一更多肉」(More Meat Mondays)，他在網路發布自己吃植物肉的影片。

麥吉尼斯表示，未來期望見到切斯納參加純素熱狗吃食比賽。Impossible每隻素熱狗含有12克蛋白質，是典型牛肉熱狗的兩倍多，因此，若要進行吃素熱狗競賽，還需接受專門訓練。他認為，切斯納曾為肉食者的名聲、有利於Impossible Foods形象，吃動物性食物熱狗，但也將植物性肉類納入飲食中。

Impossible Foods於2011年在灣區創立，2016年推出首款產品「Impossible Burger」，熱狗食品則於今年上市。

德州 灣區 勞工

上一則

前聯邦眾議員斯佩儀 自曝罹患乳腺癌

下一則

灣區多地高溫致災 氣象局稱「異常危險」恐持續幾周

延伸閱讀

不滿老婆「愛狗甚於愛我」 德州華男狠心摔死博美犬

不滿老婆「愛狗甚於愛我」 德州華男狠心摔死博美犬
紐約吃熱狗大賽 芝加哥選手首奪冠 須藤美貴破紀錄衛冕

紐約吃熱狗大賽 芝加哥選手首奪冠 須藤美貴破紀錄衛冕
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
熱狗金曲獎上麥克風失聲 台上直接下跪：再給我機會

熱狗金曲獎上麥克風失聲 台上直接下跪：再給我機會
金曲35／拿完歌王就衝表演 熱狗高舉胸罩曝婚禮進度

金曲35／拿完歌王就衝表演 熱狗高舉胸罩曝婚禮進度

熱門新聞

舊金山39號碼頭一個月前還擠滿了海獅。（電視新聞截圖）

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

2024-06-29 21:21
灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

2024-06-27 14:20
科技公司的首席執行長們風格受到關注，科技員工們也正在聘請時薪 500 美元的時尚顧問打理自己。（CNBC電視新聞截圖）

科技男有魅力但穿著糟糕? 時尚顧問鐘點費500元有市場

2024-06-27 21:17
石頭砌成、帶有英國中世紀風情的茶室和奶牛房是一處二層建築。（受訪者提供）

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

2024-06-30 22:59
Chase分行在停車場入口處增加告示牌，警告非使用銀行服務的車主。（記者孫愛薇／攝影）

好嚴格 停銀行車位去隔壁買東西 被拖走損失400美元

2024-06-28 20:20
據NPR報導，商家對小費的期待在過去幾年增長很快。(取自Unsplash)

他們也收小費…電子支付推波助瀾 美國人有「異」見

2024-06-27 17:38

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解