熱狗大胃王代言素食被Nathan's禁賽 轉進德州參賽

Nathan's吃熱狗大賽的多屆冠軍切斯納，因同意與Impossible Foods合作代言素食，被Nathan's主辦單位禁賽。7月4日改在德州參加另一項吃熱狗大賽。(圖取自Impossible Foods臉書)

沒有吃熱狗大賽，好似不算過了7月4日。來自灣區 的切斯納(Joey Chestnut)今年將他吃食天賦帶到德州 ，活動於當日下午2時開始。

切斯納曾是聖荷西與委利賀(Vallejo)居民，2005年在一場由炸蘆筍吃食競賽獲勝，首次進入飲食競技界。同年，第一次參加「納森知名熱狗大胃王比賽」(Nathan′s Famous Hot Dog Eating Contest)、直至2007年獲得首場勝利。他現住在印第安納州，將在德州艾爾帕索(El Paso)參加一場五分鐘吃熱狗比賽。然而，這並非知名「Nathan Fourth of July」吃熱狗大賽。

切斯納自2005年以來持續參加這個世界級吃食競賽，從2015年以來從未輸過。美聯社報導，他於2021年在十分鐘內吃掉76個熱狗麵包、創下截至目前為止仍未打破的紀錄，並於2023年以62個熱狗麵包獲得第一名。

國慶日當天在德州的吃熱狗比賽，將不是他今年唯一參加的比賽。他將於9月在Netflix現場直播比賽，與日籍對手小林(Takeru Kobayashi)進行一對一比賽，競賽名為「切特納VS. 小林：未完成的牛肉」，將於9月2日勞工 節現場直播。

不過，就在切斯納同意與植物性熱狗製造商「Impossible Foods」建立合作關係之後，6月被Nathan's禁賽。紐約Nathan's年度競賽的組織機構「Major League Eating」表示，只要他不代表競爭對手的品牌，Nathan's比賽樂見他回歸。

但是，「Impossible Foods」執行長麥吉尼斯認為，這樣的說法有些讓人不解，Impossible Foods支持切斯納吃動物性產品，為何動物性食品品牌不支持他吃植物性產品呢？

Impossible Foods正在研究切斯納如何進行推廣品牌食品，目前主要推廣活動是「每周一更多肉」(More Meat Mondays)，他在網路發布自己吃植物肉的影片。

麥吉尼斯表示，未來期望見到切斯納參加純素熱狗吃食比賽。Impossible每隻素熱狗含有12克蛋白質，是典型牛肉熱狗的兩倍多，因此，若要進行吃素熱狗競賽，還需接受專門訓練。他認為，切斯納曾為肉食者的名聲、有利於Impossible Foods形象，吃動物性食物熱狗，但也將植物性肉類納入飲食中。

Impossible Foods於2011年在灣區創立，2016年推出首款產品「Impossible Burger」，熱狗食品則於今年上市。