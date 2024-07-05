海岸線大道無車化 市議會意見分歧
在市長布里德（London Breed）和五位市議員的支持下，舊金山最西側的海岸線大道（Great Highway）是否無車化決議納入11月的投票提案，將由選民決定，是否將這條海岸線大道永久性禁止車輛通行。
投票提案使得多位市議員和選民陷入紛爭，並引發政治較量。包括日落區在內的第四區市議員殷嘉立(Joel Engardio)，正爭取將Sloat街與Lincoln街之間Great Highway四線車道永久封閉，改造成市民遊樂公園。
包括列治文區在內的第一區市議員陳詩敏(Connie Chan)則要求保留部份車道，將另一半改為休閒公園，被殷嘉立等市議員反對。
投票提案是由代表日落區的市議員殷嘉立，以及梅義加(Myrna Melgar)、麥德誠(Matt Dorsey)、孟達文(Rafael Mandelman)、潘正義(Dean Preston)五位市議員與市長布里德共同提出。
市議會上，海岸線大道無車化支持者表示，自從此路段實行無車化試點以來，每個周末都會吸引上萬人到訪，使得此處成為了受歡迎的海濱公園之一。
反對海岸線大道無車化的日落區居民朱文表示，舊金山的現任市長和幾位市議員，正在利用職權去取悅開發商和一些特殊利益群體，關閉一條被認為是連接金門公園兩側許多華裔和移民家庭的重要公路。第一區和第四區的居民都依賴這條公路，被視為兩個區域的重要交通要道。海岸線大道就像臍帶一樣連結兩個區的許多家庭。他們需要這條公路上下學、通勤、探望親友，並為周遭交通提供支援。
居民指責第四區市議員無視民意，擬將這條公路改建成公園。但是日落區已經有許多公園，而且整個區域都靠近龐大的金門公園。
居民說，這是最差的藉口，政府不應該忽視海岸線的保護，而將注意力轉移到無關緊要的事情上。「這種做法削弱了真正需要的基礎設施，無法保護許多家庭和住房免受太平洋沿岸的侵蝕。按照政府的說法，再過不了幾年海岸線公路和一些近海房屋都將被淹、侵蝕，和倒塌。我們需要舊金山政府關注拯救生命，而不是將納稅人的血汗錢用於討好開發商和自行車聯盟。」
目前海岸線大道的南部，從Sloat到Skyline大道的海岸線長期受到海水侵蝕並不斷惡化，市府預計將在2026年初徹底禁車。若禁車法令生效，城市將增添一條長達三哩的海濱公園。但若11月的禁車令未通過，在2025年12月後，海岸線大道的命運將由市議會決定。
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