海岸線大道無車化 市議會意見分歧

市議員陳詩敏（左一）與殷嘉立（右一）關於海岸線大道是否無車化，陷入紛爭。（記者李怡／攝影）

在市長布里德（London Breed）和五位市議員的支持下，舊金山 最西側的海岸線大道（Great Highway）是否無車化決議納入11月的投票 提案，將由選民決定，是否將這條海岸線大道永久性禁止車輛通行。

日落區海岸線大道2哩路段是否無車化，備受爭議。（記者李怡／攝影）

投票提案使得多位市議員和選民陷入紛爭，並引發政治較量。包括日落區在內的第四區市議員殷嘉立(Joel Engardio)，正爭取將Sloat街與Lincoln街之間Great Highway四線車道永久封閉，改造成市民遊樂公園。

包括列治文區在內的第一區市議員陳詩敏(Connie Chan)則要求保留部份車道，將另一半改為休閒公園，被殷嘉立等市議員反對。

投票提案是由代表日落區的市議員殷嘉立，以及梅義加(Myrna Melgar)、麥德誠(Matt Dorsey)、孟達文(Rafael Mandelman)、潘正義(Dean Preston)五位市議員與市長布里德共同提出。

市議會上，海岸線大道無車化支持者表示，自從此路段實行無車化試點以來，每個周末都會吸引上萬人到訪，使得此處成為了受歡迎的海濱公園之一。

反對海岸線大道無車化的日落區居民朱文表示，舊金山的現任市長和幾位市議員，正在利用職權去取悅開發商和一些特殊利益群體，關閉一條被認為是連接金門公園兩側許多華裔和移民家庭 的重要公路。第一區和第四區的居民都依賴這條公路，被視為兩個區域的重要交通要道。海岸線大道就像臍帶一樣連結兩個區的許多家庭。他們需要這條公路上下學、通勤、探望親友，並為周遭交通提供支援。

居民指責第四區市議員無視民意，擬將這條公路改建成公園。但是日落區已經有許多公園，而且整個區域都靠近龐大的金門公園。

居民說，這是最差的藉口，政府不應該忽視海岸線的保護，而將注意力轉移到無關緊要的事情上。「這種做法削弱了真正需要的基礎設施，無法保護許多家庭和住房免受太平洋沿岸的侵蝕。按照政府的說法，再過不了幾年海岸線公路和一些近海房屋都將被淹、侵蝕，和倒塌。我們需要舊金山政府關注拯救生命，而不是將納稅人的血汗錢用於討好開發商和自行車聯盟。」

目前海岸線大道的南部，從Sloat到Skyline大道的海岸線長期受到海水侵蝕並不斷惡化，市府預計將在2026年初徹底禁車。若禁車法令生效，城市將增添一條長達三哩的海濱公園。但若11月的禁車令未通過，在2025年12月後，海岸線大道的命運將由市議會決定。