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前聯邦眾議員斯佩儀 自曝罹患乳腺癌

編譯組／綜合報導
前聯邦眾議員斯佩儀宣布，她最近被診斷出患有乳腺癌。（電視新聞截圖）
前聯邦眾議員斯佩儀宣布，她最近被診斷出患有乳腺癌。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，加州的前聯邦眾議員斯佩儀（Jackie Speier）周四（4日）宣布，她最近被診斷出患有乳腺癌。

民主黨人斯佩儀在前身為Twitter的社交媒體平台 「X 」上寫道：「我有一個私人消息想與大家分享，因為我們都可以從中吸取教訓：我剛剛成為每年30萬名被診斷出患有乳腺癌的女性之一。」

斯佩儀說，在一次常規乳房X光檢查後，醫生及早發現了癌症。她說，舊金山加大（UCSF）的外科醫生周二（2日）成功地從她的乳房中切除了一個腫塊。

但斯佩儀承認，由於夏天日程繁忙，她差點錯過了預約時間。

「謝天謝地，我沒有取消預約，」她寫道，並補充道： 「這裡得到的教訓是，請認真對待自己的篩查，不要漏檢。」

現年74歲的斯佩儀從政40多年，最近一次是在2008年至2023年期間擔任加州第14國會選區的聯邦眾議員。

斯佩儀的政治生涯始於擔任前第14選區眾議員瑞安（Leo Ryan）的助手；在為瑞安工作期間，她曾前往蓋亞那（Guyana）調查瓊斯（Jim Jones）及其 「人民聖殿教」（Peoples Temple）侵犯人權的行為。當調查組準備乘飛機回國時，瓊斯的邪教成員在飛機跑道上伏擊他們，瑞安被打死，斯佩儀身中五槍。

斯佩儀後來在回憶錄中寫道，那一天所發生的令人痛心的事件，引導她走上了公共服務的道路。

去年9月，斯佩儀宣布她將競選聖馬刁（San Mateo）縣議員的席位，她於1980年首次擔任這一職務，當時她擊敗了一位任職20年的在任議員。那是她第一次擔任民選職務。

今年3月，她以近70%的得票率擊敗了對手施耐德（Ann Schneider）。

眾議員 加州 舊金山

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