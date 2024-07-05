歡度國慶 聖荷西「玫瑰、白、藍」遊行 數萬人冒著高溫參與

太極門氣功養生學會率近30人團隊參與遊行，並在節慶活動區域擺攤推廣氣功。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西 「玫瑰、白、藍」遊行及節慶活動（Rose, White, & Blue Parade and Festival）7月4日國慶節在玫瑰園社區和阿拉米達大街一帶舉行。數萬名不懼高溫的遊行者和觀賞者，將國旗的顏色穿在身上，表達對美國的熱愛和身為美國人的自豪，歡度國慶節。亦有華人社團利用這個機會展現中華文化。

當天，聖荷西最高氣溫為96度。早上9時45分「玫瑰、白、藍」遊行開始時，道路兩側已經聚集了許多前來觀看的民眾。

聖荷西華裔居民李先生告訴記者，根據以往的經驗，他們一家五口大概9點左右就到達了遊行地點，搶占到樹蔭下的有利位置，避免在驕陽之下暴曬。

墨西哥裔盛裝打扮參與聖荷西「玫瑰、白、藍」遊行。（記者葛歆睿╱攝影）

每年的「玫瑰、白、藍」遊行都是南灣民選官員展現親和力的舞台，今年也不例外。加州 第15區參議員柯提斯（Dave Cortese）、加州第26區眾議員羅達倫（Evan Low）、聖他克拉拉縣議長艾倫伯格（Susan Ellenberg），聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）市議員多恩（Bien Doan）、柯恩（Dave Cohen）等，都帶領團隊或家人參與，與民眾揮手致意、互動祝福。

在汽車文化深厚的聖荷西，各種引人注目的車輛自然不會在國慶遊行缺席，從經典的老爺車（Classic Car），二戰時期的軍用車，到改裝的跳跳車（Lowrider），和以紅、白、藍為主題裝飾的花車等等。

除了愛國之外，「玫瑰、白、藍」遊行也代表了聖荷西的多元文化多樣性和許多不同社區的融合。各少數族裔都盛裝打扮參與其中，展現各自文化。

民眾提早來到遊行地點，搶佔到樹蔭下的有利位置，避免在驕陽之下暴曬。（記者葛歆睿╱攝影）

已經參與過多次的太極門氣功養生學會，今年率近30人團隊在遊行中亮相。義工洪淑琪表示，他們有老有少，一路唱歌送祝福，很開心融入社區大家庭。並在節慶活動區域設有攤位，向民眾推廣氣功這項強身健體的運動。

遊行結束後，在路線盡頭還有盛大的節慶活動，由來自各社區的團體獻上多元文化的表演。

飛揚藝術團（Chinese Performing Arts of America）進行了簡短的舞蹈演示，並邀請觀眾一起參與蒙古和中國的披風舞。

美國越南小姐身著傳統服飾坐在敞篷跑車上亮相。（記者葛歆睿╱攝影）

飛揚藝術團執行總監蔡麗虹表示，很高興在聖荷西的「玫瑰、白、藍」表演。飛揚藝術團致力於透過演出、教育和社區服務來推廣華人和其他少數族裔的藝術和文化，除了在飛揚自己的藝術中心，也要去到灣區 的各個場地。

加州第15區參議員柯提斯參加聖荷西「玫瑰、白、藍」遊行。（記者葛歆睿╱攝影）