高溫警告 舊金山開放6圖書館1社區中心供避暑

舊金山公共圖書館和社區，開放給民眾避暑。（記者李怡／攝影）

因舊金山 連續高溫 ，舊金山應急管理中心發布防暑計畫，包括公共避暑地點等通知。

舊金山應急管理局(DEM)3日發出高溫預警，並發布全市公共避暑地點，提醒民眾如出現中暑或熱病反應，應即時撥打911急救電話。

據應急管理局預測，在本周出現最高氣溫的社區包括米慎區（ Mission）、田德隆區（Tenderloin）、米慎灣（Mission Bay）、灣景區（Bayview）、市場南街（South of Market）、華埠與金銀島社區。預計高溫將持續到周末。

舊金山公交車冷氣開放十足，為市民避暑做好準備。（記者李怡／攝影）

應急管理局也公布民眾可以避暑的公共場館，如社區中心、圖書館 、游泳池、購物中心、電影院、博物館和有樹蔭的公園。有多個市政府管理的地點配備了空調，並向公眾開放。

其中包括六個圖書館和一個社區中心。圖書館分別位於100 Larkin St、 華埠Him Mark Li 分館1135 Powell St、格倫公園分館2825 Diamond St、Mission Bay分館960 Fourth St、 北灘分館850 Columbus Ave、Potrero Hill 分館1616 20th St、東南分館850 Columbus Ave、Potrero Hill 分館1616 20th St、東南社區中心1550 Evans Ave。具體資訊可登陸www.sf72.org了解。

據氣象預報顯示，3日是灣區海岸線本周最熱一天，最高氣溫比正常高出15到25度。 舊金山市中心和屋崙突破90度，中半島紅木城(Redwood City)、南灣巴洛阿圖與密爾比達，東灣海沃與佛利蒙氣溫恐升到100度以上。聖荷西達105度。

東灣核桃溪(Walnut Creek)和三谷地區(Tri-Valley)也接近110度。

4日國慶日氣溫將稍微降溫，特別是接近沿海地區，比前一天最高氣溫降五度。但內陸地區氣溫可能於5日回升，直到周末為止。

國家氣象服務局已發出高溫警告和預警，從2日持續到6日晚上。鑑於火警高危狀況，氣象局又向灣區和沙加緬度谷部地區發出紅旗警告。

舊金山市政提醒民眾應避開有激流的海灘避暑，且路邊停車時應警惕不要將兒童老人或是寵物留在車內。舊金山居民還可以將郵政編碼發送至888-777，註冊官方城市緊急警報。並登陸www.sf72.org 以了解高溫警報和安全提示。