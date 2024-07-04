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疑諷47號法案 「被盜物品須低於950元」路牌爆紅

記者王子涵／舊金山報導
標誌牌被張貼在聯合廣場的不同商店外，包括奢侈品牌Dior和LV店鋪外。目前並不清楚，照片是否為虛假編輯，或是真實存在後被拆除。（取自X平台）
標誌牌被張貼在聯合廣場的不同商店外，包括奢侈品牌Dior和LV店鋪外。目前並不清楚，照片是否為虛假編輯，或是真實存在後被拆除。（取自X平台）

一張掛在舊金山市中心奢侈品店外的標誌牌照片，在過去的一周內在社交媒體引起轟動，標誌牌上寫著「被盜物品價值必須低於950元」。這實際上是參照了該州備受爭議的47號法案，即當盜竊物品價值低於950元時，犯罪定為輕罪。法案的批評者認為，正是該舉措在過去的10年中助長了失控的商業盜竊，照片的瘋傳也再次引發對該法案的廣泛討論。但照片的真實性近日遭到質疑，不少網友認為標誌牌是一場惡作劇。

華人張哲遠說：「這難道是給盜賊的『溫馨提示』嗎？這太瘋狂了。」

舊金山工務局發言人戈登（Rachel Gordon）表示，市府在上周日接到有關標誌牌的報告，隨後派出一名工作人員調查，但並未在照片上所指示的位置發現任何標誌物。她表示，標誌牌並非是市府部門授權安裝。

舊金山警局回應稱，標誌牌是非法安裝，已經被拆除。兩部門均否認了，州法允許盜竊行為的說法。

目前並不清楚，照片是否是AI虛假編輯，或是真實存在然後被拆除。照片中，標誌牌被張貼在聯合廣場的不同商店外，包括奢侈品牌Dior和LV店鋪外，而它們也是近年來搶劫案的受害者。

47號提案在2014年被通過，旨在防止監獄過度擁擠並減少低級犯罪者的監禁時間。支持者表示，這項措施為州政府節省了資金，但反對者聲稱這只會加劇加州的盜竊問題。反對者在今年4月終於集齊90萬個簽名，將該法案納入11月的選票中，有機會撤回該提案的部分措施。根據47號提案，無論被盜物品價值如何，某人如果被抓到三次盜竊行為將被指控為重罪。

聯合廣場商圈的搶劫犯罪在過去幾年受到相當大的關注，多家奢侈品店均有被盜竊團夥洗劫的經歷。其中Dior商店在去年10月被搶劫者開車墜毀大門，砸碎店面並盜取物品，該事件中兩人被指控。

假標誌已成為舊金山吸引人們目光的一種方式。去年，Valencia街自行車道中置工程後，兩個假施工標誌就出現在街上，上面寫著「我們對這條自行車道表示遺憾」和「祝騎車人好運」等。

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