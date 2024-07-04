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均溫66.9℉ 舊金山全美夏季最涼大城

編譯組／綜合報導
在美國人口超過50萬的城市中，舊金山的夏季氣溫是最涼爽的。（電視新聞截圖）
在美國人口超過50萬的城市中，舊金山的夏季氣溫是最涼爽的。（電視新聞截圖）

舊金山人經常聽到的一句話是：「我度過的最寒冷的冬天是在舊金山的夏天」，而且恐怕聽得太多了。

雖然沒有證據證明這句眾所周知的調侃出自馬克-吐溫（Mark Twain），但它確實是有道理的。在美國大陸人口超過50萬的城市中，舊金山的夏季氣溫是最涼爽的。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）分析了全美7000多個氣象站從1991年到2020年的夏季平均最高氣溫，看看哪些氣象站的氣溫最低。結果發現，位於舊金山西南角舊金山動物園附近的舊金山Oceanside水處理廠的平均最高氣溫為62.1度。這是美國所有大城市中平均氣溫最低的。

位於舊金山市中心的站點錄得的氣溫略高，夏季平均最高氣溫為66.9華氏度。死谷（Death Valley）是最熱的地方，夏季平均最高氣溫為114.8華氏度。

金門氣象服務公司（Golden Gate Weather Services）的氣象學家、聖荷西州立大學（SJSU）教授努爾（Jan Null ）說，太平洋沿岸的夏天最涼爽，因為上升流將寒冷的深水帶到了海面。水面上的空氣在向岸上流動時會保持非常涼爽的溫度，尤其是在北加州沿岸。

「這就是舊金山的空調，」努爾說。

雖然舊金山的夏日最冷，但許多地方的傍晚或清晨卻更冷。有1675個地方的夏季夜間平均最低氣溫低於舊金山市中心的54.3度。

靠近外日落（Sunset）區的Oceanside水處理廠夏季平均最低氣溫為54.1度，比市中心站低0.2度。

努爾解釋說，在一天中，海水溫度的變化遠遠小於陸地溫度的變化。舊金山近海的海水溫度，通常常年保持在50度左右，使吹拂舊金山的空氣不會變得過冷或過熱。

白天寒冷的氣溫常常讓來舊金山避暑的遊客大吃一驚，努爾說：「我一直認為，舊金山最好的生意就是在6月做厚絨運動衫（sweatshirt）買賣。」

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