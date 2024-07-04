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911接聽速度太慢 屋崙恐失州府撥款

記者劉先進／屋崙報導
根據數據，屋崙911電話的接聽速度，遠未達到州府的要求。（記者劉先進／攝影）
根據數據，屋崙911電話的接聽速度，遠未達到州府的要求。（記者劉先進／攝影）

NBC灣區電視台報導說，屋崙911電話的接聽速度，無法在7月26日截至日前達到州緊急服務辦公室（Cal OES）的規定，即15秒內接聽90%的電話，有可能失去州府應急撥款。

屋崙警局2日晚上10時許發布聲明說，儘管仍未達到標準，但已有明顯改善。加州911分局理解警局需要時間招聘和培訓新員工，這將有助於使呼叫接聽時間重新達標。如果情況持續改善，911分局將不會採取進一步行動。如果接聽時間標準未得到改善，警局可能會被移交給州檢察長採取進一步行動。

屋崙警局說，警局被授權有76個可參與接聽的調度員職位，目前有71人，而去年只有61人。人力明顯增加。接聽速度在逐步提高，去年7月，38%的電話在15秒或更短時間內得到接聽，而今年5月，這一比例提高到47%。

但加州緊急服務局的要求是，須在15秒內接聽90%的電話，且屋崙有一年的時間來達標。該局發言人表示，曾在去年致信警告屋崙，如果屋崙不能在7月26日之前遵守規定，屋崙警局將不再有資格獲得州緊急電話帳戶（SETNA）的資助，並將把911電話轉接到另一個公共安全應答點，即911呼叫中心。

在報導出來後，屋崙警局隨即聲明，警局與加州緊急服務局就遵守州911接聽時間持續溝通。在6月28日的一封信中，該局表示：加州911分局團隊也一直在監督屋崙911接聽時間，儘管仍未達到標準，但已經有了明顯改善。加州911分局理解警局需要時間來招聘和培訓新員工，這將有助於使呼叫接聽時間重新達標。「正如州政府所指出的那樣，屋崙致力於解決這一問題。如果情況持續改善，加州911分局將不會採取進一步行動。」

警局還附上了該局的一封信，信中則提及另外一句話︰「如果接聽時間標準未得到改善，警局可能會被移交給州檢察長採取進一步行動。」目前還不知道，州檢察長的進一步行動是何種意義。

2023年9月11日，市長盛桃宣布向屋崙911中心投資250萬，用於填補調度員職位空缺和升級設備。根據數據，在2023年12月，15秒內接聽的911電話，占比50%，今年3月，提高到55%，但在5月又降至47%。盛桃團隊說，警局超過三分之一的調度員都是新手，還不能獨立接聽電話。老調度員需要暫時離開呼叫站，去培訓新調度員。市政府官員表示，一旦員工得到全面培訓（每個調度員大約需要10個月），911的回應時間將繼續得到改善。

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