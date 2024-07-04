赤字嚴峻 舊金山預算案未削減公共安全核心預算

舊金山新財政赤字嚴峻，但並未削減公共安全核心預算，將再增加警員數量。（記者李怡／攝影）

新財年的舊金山預算 案公聽會本周結束，市議會預算會議展開預算案的討論和投票環節。 3日預算會議討論公共安全預算，料將通過增加舊金山警察局的人手配備、投資於新的公共安全技術，並支持公共安全部門的工作，以保持舊金山居民的安全。儘管預算赤字嚴峻，但並未削減包括公共安全在內的核心市政服務資源。

預算中的主要撥款包括警察全面人手配備計畫。將資助明年四個每班50人的警察學院班。使巿內能夠在2025年增加200名新警察，並在3年內達到全面人員配備的目標。

安全預算提案還包括在兩年內為部門實施新技術提供370萬元撥款，首先是現有公共安全攝像頭的現代化和擴展運用，以及在受關注的區域安裝新攝像頭。隨著這些新工具整合到部門的運作中，預防和調查將更加有效率，允許更多警察回到巡邏崗位。

其他內容包括：持續前所未有的協調工作以關閉毒品 市場。2023年5月成立的毒品市場調查和協調中心，是市內全面的跨部門合作策略，旨在打擊露天毒品市場、公共場所吸毒和非法交易，特別是在中市場區和田德隆區。在第一年內，已有超過3000人被捕和200公斤毒品被查獲。預算資助了警察局、縣警局、應急管理局、消防局和公務局與州和聯邦合作夥伴的繼續工作。

增加縣警局人員配備。預算提案增加了縣警局的預算以填補空缺，包括資助新工資增長和與縣警協會新合約中批准的新長期服務獎勵。在部門增加招募的同時，預算還擴大了加班以覆蓋局方運作。

保存所有公共安全部門的撥款。預算提案保存了對地檢處、公辯律師、成人和少年懲教署以及舊金山消防部門的撥款，確保整個公共安全系統保持完整。

預算案繼續並擴展了非執法機構替代方案。包括資助警察服務助理、全市公共安全社區大使和退休警察大使。預算案還繼續資助全市的街頭應變團隊。這些團隊對行為健康危機中的人和無家可歸者的911和311電話救助提供非執法應對。