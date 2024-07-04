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國慶連假出遊潮 擬妥航班取消備案

記者江碩涵／聖荷西報導
國慶連假出遊潮到來，各大機場人流量衝高，出遊者除了有行程計畫，並應擬好航班取消等備案。（記者江碩涵／攝影）
國慶連假出遊潮到來，各大機場人流量衝高，出遊者除了有行程計畫，並應擬好航班取消等備案。（記者江碩涵／攝影）

國慶連假出遊潮到來，許多人都有搭飛機出遊的需求，各大機場人流量也開始衝高。不過根據航空公司點數福利網站統計，灣區三大機場去年因取消航班而損失的退款金額就達1.3億元。網站提醒民眾，倘若真的遇到航班取消、延誤3小時，大型航空公司基本上都能立刻退款，但廉價航空恐還是會發代金券（certificate）等方式進行。請民眾小心規畫出遊並整理好航班取消的備案。

「信使報」報導，根據聯邦運輸部（DOT）今年4月通過的最新法規，今年10月開始，航空公司及機場只要航班取消或延誤超過3小時，就應該立即替乘客退款。而乘客也可要求航空公司立刻退款，而不是癡癡等待航空公司提供代金券等補償。

這些代金券往往都有許多使用限制，也等於強迫乘客未來還是得要搭乘該航空公司的飛機，直接退費對乘客來說，是最方便的模式。不過這項法規今年10月才開始，各大知名航空公司基本上遇到延誤、取消航班目前也都會直接退款或協助改班，民眾搭乘便宜的廉價航空較可能遇到不退款、只退代金券等問題。

信使報指出，航空公司點數福利網站Upgraded Points統計，灣區三大機場中，去年因航班取消、延誤而損失的費用最高的就是舊金山國際機場（SFO），有3300多個航班延誤或取消，航空公司將向乘客支付超過 1.02 億元的退款。

其次是聖荷西國際機場（SJC），大約有760班航班延誤或取消，航空公司損失約1400萬元；屋崙國際機場（OAK）去年有700架次航班受到影響，旅客將有權獲得約1200萬元的賠償。

不過這項統計也與機場的航班次數、旅客搭乘人數有關，舊金山國際機場一直都是相當忙碌的大型機場。

最近灣區也有不少華人有搭飛機出遊打算。曾遇到航班取消的南灣居民陳啟誠表示，他去年到波特蘭出差，從波特蘭回聖荷西的回程遇到航班取消，且因為是當晚最後一班航班，已沒有其他航空公司可以取代。當時阿拉斯加航空直接替他無償更換為隔天的航班，也為了補償他浪費掉的時間，而送了代金券。但代金券有使用期限。

他表示，剛好代金券可以用在今年的國慶出遊。不過想到航班取消問題還是相當緊張，為了避免又遇到人潮壅擠、航班取消等問題，他這次打算提前出發，且做好很多航班取消的備案，且預先調查好信用卡公司的福利。若真的遇上了，也能立即處理，而不是像上次一樣傻傻等待航空公司回應。

灣區 福利 廉價航空

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