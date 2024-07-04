取代國慶煙火 桑尼維爾首度舉辦無人機燈光秀

今年桑尼維爾將首度在貝蘭茲公園舉辦「無人機燈光秀」國慶表演，圖為無人機燈光秀示範。（翻攝自桑尼維爾市府官網）

桑尼維爾市長克萊因（Larry Klein）宣布，今年桑尼維爾將首度舉辦「無人機燈光秀」國慶表演，取代國慶煙火。主要是無人機表演比煙火更安全、環保，且煙火會增加山火 的風險，空氣品質也會下降。桑尼維爾的國慶無人機燈光秀時間是7月4日下午6時30分，地點在貝蘭茲公園（Baylands Park，地址：999 E Caribbean Dr, Sunnyvale, CA 94089）。

根據聖荷西焦點報報導，這次桑尼維爾會有燈光秀，主要原因是克萊因去年在美國市長會議上看到了無人機表演。克萊因說，這是一場令人印象深刻的表演，有點像煙火，但人為控制力更強，且表演也相當精采，桑尼維爾已經幾十年沒有舉辦國慶節煙火慶祝活動了，希望可以讓更多人看到無人機表演，也希望這個表演可以成為一年一度的國慶慶祝傳統。

桑尼維爾位於矽谷 的正中心，市內和周邊有非常多大型科技公司，居住人口以亞裔為最多，亞裔占了40%以上。因為新移民多，過去幾十年來一直沒有舉辦國慶表演的傳統。

克萊因表示，他去年第一次看到無人機表演後驚為天人，覺得這樣的概念與表演方法非常適合桑尼維爾，且無人機具環保效益，能減少噪音，也能降低空氣汙染物，符合桑尼維爾城市帶來的「可持續發展和環境目標」。

桑尼維爾市府發言人加內特（Jennifer Garnett）表示，桑尼維爾市府為此活動，今年替地撥出10萬元預算 ，其中包含無人機預算約6.5萬元。

桑尼維爾市議員塞爾（Linda Sell）表示，市議會也相當贊同這項表演預算支出，無人機能減少浪費且可重複使用，不像煙火只能使用一次，尤其是無人機不會造成山火問題，這幾天熱浪嚴重影響灣區自然生態，若同時又施放煙火，很可能造成山火危機。

環保組織Green Foothills 政策和宣傳總監考夫曼（Alice Kaufman）表示，煙火之所以有五顏六色，主要是因為內含重金屬，才能產生不同的顏色。這些重金屬被煙火釋放出來，也將成為空氣汙染，造成人們肺部負擔。

考夫曼也說，如果施放煙火，這些煙火碎片也將掉落到水面上，恐將汙染整個舊金山灣和南灣底的沼地，然後碎片隨著灣流又被打回到陸地上，變成汙染源，各種環保考量下，無人機真的是最適合表演的方式了。

克萊因說，現在無人機表演很熱門，相信這次桑尼維爾首度引進矽谷當地，讓更多城市借鏡，很有可能可以成為矽谷的一項新傳統，未來矽谷周邊各大城市都能參考用無人機表演慶祝國慶。