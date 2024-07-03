74歲亞裔婦被遊民推撞捷運列車亡 舊金山今年首起列車凶殺案

74歲菲律賓裔居民克拉松‧丹丹，被遊民推向Bart列車，頭部重創身亡。（取自舊金山紀事報，受害人侄子Alvin Dandan提供）

灣區捷運 警局（Bart Police Department）2日表示，一名74歲婦女1日傍晚在舊金山 Powell車站，被一男子推向迎面駛來列車，撞至身亡。據舊金山紀事報報導，這是舊金山市本年度首起列車凶殺案。

根據捷運警局的聲明，嫌疑人為49歲的貝爾蒙特（Trevor Belmont）。他在晚11時06分左右，將等待列車的老婦推下站台。貝爾蒙特在站台上被警員當場逮捕。

警方形容貝爾蒙特是一名「暫住者」（Transient），隨後被確認為無家可歸的遊民，其綽號為「Hoak Taing。」警方以謀殺罪和虐待老人罪，於2日上午將其押送至舊金山縣監獄。

舊金山驗屍官辦公室隨後確認，受害者為聖馬刁縣居民克拉松‧丹丹（Corazon Dandan）。警方稱，受害者的頭部與列車相撞，隨後倒在站台上。醫護人員立即將其送至舊金山總醫院，但不治身亡。

受害者的家人隨後向媒體表示：「這是一種悲慘的離世方式，這是最痛苦的部分。」

丹丹的家人在案發的前一周，正試圖說服丹丹開始開車上班。突如其來的悲劇也是家人們最擔心的情況。

家人透露，丹丹是舊金山聯合廣場Westin St. Francis酒店的電話接線員，她在下班後會前往臨近的Powell車站返回位於德利市的家中。其侄子阿爾文（Alvin Dandan）形容她的姑媽是一位「勇敢、獨立的女性」。

丹丹在菲律賓長大，於80年代獨自移居美國。在經歷短暫的婚姻後，一直保持單身。丹丹對自己的侄子和姪女仁慈慷慨。

酒店總經理克拉克（Clif Clark）表示，40多年來，丹丹一直是值得被珍視的員工，她將永遠被Westin St. Francis的家人深深懷念。

侄子阿爾文表示，家人經常鼓勵她退休，但她仍想繼續工作。丹丹40年來一直從事同一份工作，並喜歡上夜班，夜班結束時已經是晚上11時或凌晨1時，每天她走同樣的路線上下班。

「她精力充沛，喜歡同事，喜歡有事做。」侄子說，除了工作，丹丹經常與家人和同事出國旅行。去世前她正在菲律賓的一個湖邊建造度假屋。

捷運警局正詢問目擊者，並查看監控錄像，尚不清楚嫌疑人的襲擊動機。