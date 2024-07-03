1家4口致命車禍 肇事者依過失殺人罪起訴

圖為不幸在這場事故中身亡的一家四口。（電視新聞截圖）

舊金山 檢察官2日表示，West Portal重大車禍的肇事者，78歲的瑪麗方劉（Mary Fong Lau）將被以駕駛車輛過失殺人重罪指控。事故造成當地一家四口全部身亡。

檢察官表示，瑪麗方劉事發時的車速為65至72哩每小時，並在沒有減速的情況下撞上公車候車亭。巨大的衝擊力徹底撞毀候車亭，以及正在等車前往舊金山動物園 的一家四口。其中父親和1歲的弟弟當場喪生，母親和僅兩個月大的男嬰在醫院不治身亡。

事故發生後，當地社區為受害者一家舉行悼念儀式，並催促執法機構起訴肇事者。經過四個月的審查後，檢察官得出機械故障不是導致車禍的原因，毒理測試也表示，駕駛者並不處於酒駕或毒駕的狀態。因此地檢處的檢察官認為，駕駛者瑪麗方劉有過錯，並在2日指控其犯有四項駕駛車輛過失殺人的重罪。

劉的律師蓋勒（Sam Geller）2日拒絕對此發表評論。

事故發生在3月16日中午12時。劉芳瑪麗駕車在Ulloa街向西行駛，車輛突然駛向逆向車道，撞向位於Ulloa街夾Lenox街的公交候車亭。現場照片顯示，候車亭被完全撞毀，肇事車輛是一輛白色奔馳SUV ，頭部嚴重變型。

事發後，交通局曾推動對事發路段的信號燈、交通標線的整修，但卻遭到社區居民反對，隨後計畫被終止。

這起交通悲劇同時引起社會，對高齡駕駛者是否應接受行為測試的討論。不少網友指出，超過60歲的駕駛者應至少每兩年接受例行的行為測試，並設定駕駛者的最高年齡限制等措施，確保同樣的悲劇不再發生。