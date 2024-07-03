減少勞工熱傷害 議員積極推動立法

國會議帕迪亞積極推動立法，保護勞工免受高溫工傷。（Alex Padilla官網）

在加州 和全國極端高溫 的背景下，代表加州的聯邦參議員帕迪亞(Alex Padilla)2日積極推動聯邦政府「工作場所高溫標準提案」立法， 擬議規則保護工人免受極端高溫工傷，並督促雇主加強熱應激風險應對。

去年夏天，帕迪亞和他的同事帶領112名國會議員，呼籲拜登政府盡快實施擬議的安全與健康管理局 (OSHA) 工作場所聯邦高溫標準。 規則將實施工作實踐標準，例如要求休息、獲得陰涼和充分補水，以及適應高溫工作條件。

規則還要求雇主識別潛在的熱危害，制定應對熱病緊急情況的計畫，並培訓員工和主管管理過熱風險。這項規則將讓約3600萬工人受益，並大幅減少與高溫相關的工傷、疾病和死亡。

帕迪亞表示，對於全國數百萬在日益極端的氣溫下的工人來說，防暑是生死攸關的問題。隨著氣候變遷每年夏天都會打破新的高溫紀錄，要求雇主提供遮陽和補水等常識性的防暑保護措施，變得更加重要。很高興看到OSHA響應呼籲，將工人的健康和安全放在首位，提出一項聯邦高溫標準。這將防止數百萬人患上與高溫有關的疾病，並挽救生命。

本周，加州部分地區的氣溫將超過110度，全州發布高溫預警。加州這周極端高溫天氣有可能創下每日和月歷史最高紀錄。極端熱浪的後果非常嚴重，尤其是在工作場所。與高溫有關的疾病會導致如熱痙攣、器官損傷、熱衰竭、中風甚至死亡。

華盛頓公平成長中心估計，從2001年到2018年，高溫已導致加州至少36萬人次在工作場所受傷，即每年約2萬人次受傷。根據洛杉磯時報調查顯示，從2010年到2019年，極端高溫共導致加州約3900人死亡。

隨著氣候危機愈加嚴重，帕迪利亞已採取緊急行動，以應對極端高溫的威脅。除了致函職業安全與健康管理局 推動制定工作場所聯邦高溫標準外，去年還在加州與全美農場工人聯合會(UFW) 成員和工人一起，宣布了實施可執行的聯邦工作場所高溫標準的立法。並在去年推出了「預防健康緊急情況和溫度相關(HEAT) 疾病和死亡法案」，以應對極端高溫帶來的日益嚴重的健康風險，包括設立1億元的聯邦財政援助計畫，資助減少極端高溫事件對健康影響的社區計畫。此前，他曾讚賞勞工部 宣布加快制定「聯邦防熱標準和推出其他與極端高溫相關的保護措施」的聲明。