重溫周星馳經典 列治文區辦電影節

為期三天的電影節，將不間斷放映7部周星馳的經典電影。（記者王子涵／攝影）

有著「華語喜劇之王」稱號的香港 籍演員、導演周星馳 （Stephen Chow），所創作的電影「功夫」、「少林足球」、「食神」等，讓無數影迷稱之為永恆的經典。為讓海外華人社區重溫周星馳的幽默、創意和文化影響，香港駐舊金山 經濟貿易辦事處聯合舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）辦公室，將在12日至14日舉辦首屆「最愛列治文：周星馳電影節」。

為期三天的電影節，將不間斷放映七部周星馳的經典電影，包括「少林足球」、「食神」、「家有喜事」、「功夫」、「西遊記第壹佰零一回之月光寶盒」、「西遊記大結局之仙履奇緣」、「唐伯虎點秋香」。所有電影皆為粵語版，附英文字幕。若購買45元套票，便能觀看所有的電影。

擁有98年歷史的Balboa劇院，將承擔此次電影節的放映。（記者王子涵／攝影）

擁有98年歷史的Balboa劇院將承擔此次電影節的放映。東主博格隆（Adam Bergeron）表示，這不是劇院第一次選取播放華文電影。他了解到周星馳的電影事業在香港大獲成功，但其經典作品很少在美國上映。而列治文區擁有很大比例的華人居民，所以他很榮幸能夠服務華人社區，播放周星馳的電影。

擁有98年歷史的Balboa劇院，將承擔此次電影節的放映。（記者王子涵／攝影）

在選片上，香港駐舊金山經貿處給予很大的幫助，並幫助劇院與影片的發行方聯繫，取得粵語版的原片。香港駐舊金山經貿處處長曾舜雯表示，周星馳在香港電影業佔有獨特地位，他的電影對香港乃至世界的文化都有影響力。「我們希望讓舊金山灣區的觀眾有機會欣賞到他的經典作品。這與我們辦公室致力於促進香港與美國文化交流的使命不謀而合。」

陳詩敏（中）鼓勵民眾，在電影節期間，外出享受生活、看電影、用餐，並觀看熟悉的粵語電影。（記者王子涵／攝影）

陳詩敏表示，許多在過去幾年居家生活的長者和家庭，終於能在電影節期間，嘗試外出享受生活、看電影、用餐，並觀看熟悉的粵語電影，這有助於區內小商戶的發展，並豐富社區內的生活。

博格隆表示，影院共有兩間放映廳，共能容納275人，座位採取先到先得的原則，歡迎所有華人影迷前來觀影。