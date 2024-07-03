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酷暑水費增 民眾維護泳池、草皮省水有妙招

記者江碩涵／聖荷西報導
維護草地也是一般獨立屋用水量最大的地方，許多人將前院改造為省水花園，多種些加州原生植物，可以較省水費。（記者江碩涵／攝影）
維護草地也是一般獨立屋用水量最大的地方，許多人將前院改造為省水花園，多種些加州原生植物，可以較省水費。（記者江碩涵／攝影）

熱浪來襲，家中的植物和泳池的水都較容易蒸散，用水量大增，水費也多了不少。尤其聖荷西水務局最快將於2025年1月1日向南灣全部用戶提高11.11%的水費。如何在夏日省水，成了南灣住戶熱烈討論的生活議題。

聖荷西水務局6月下旬宣布，只要經過加州公用事務委員會（CPUC）通過，最快明年1月1日每戶平均水費就會增加11.11%。不少家庭聽聞後哀聲連連，因為水費還沒漲，已從夏天的水費收費單可以感覺到水費的昂貴。

游泳池是家庭用水中，相當耗水的設施，如果又遇到漏水等問題，水費單相當可觀。（記者...
游泳池是家庭用水中，相當耗水的設施，如果又遇到漏水等問題，水費單相當可觀。（記者江碩涵／攝影）

矽谷南灣民眾馬兆先表示，他位於聖荷西的獨立屋占地7000平方呎，有個游泳池和很大的前院，平常每兩個月水費約180元左右。游泳池原本水位低於過濾口時才需要補水，冬天大概一個月一次，夏天則是兩周一次。

不巧今年初，馬家的游泳池出現裂縫。他說，那時雖是冬天，卻需要每周補一次水，於是找專人來修理，沒想到一路修到6月，才慢慢把所有的裂縫抓漏抓完，光是4至6月的水費就高達400元，貴了一倍以上。

馬兆先說，自從完全補好裂縫後，又回到兩周才需補一次水，不過現在逢盛夏，水蒸散快，感覺夏日的水費還是會相當可觀，有點擔心6至8月的帳單不會太低。泳池消耗的水費費用，比想像中高很多。

最新的手機APP可控制的智慧型自動灑水機，可針對單點需要澆灌的植物灑水，不用再灑...
最新的手機APP可控制的智慧型自動灑水機，可針對單點需要澆灌的植物灑水，不用再灑整片草地，可省一些水費。（記者江碩涵／攝影）

除了泳池，維護草地也是一般獨立屋用水量最大的地方。家中有草地的梁雨基說，為了維護草地，家中的自動灑水機每天早晚各會灑水一次，前幾年因為熱浪來襲、北加缺水、水費暴增，因此將自動灑水機改為只有晚上灑水，每兩個月水費150元以上。

他說，後來為了省水，目前在研究將前院改為省水花園，不過光是找人畫設計圖和施工，可能就要一、兩萬元，雖然可以拿到聖他克拉拉縣政府提供的省水花園改造補助，但也只有3000到4000元的補助費，還是要自費上萬元，對他來說仍是一項成本支出。

有些人為了省水，將後院改為人工草皮，但假草皮散熱慢，且不利於寵物、小孩走路，也得...
有些人為了省水，將後院改為人工草皮，但假草皮散熱慢，且不利於寵物、小孩走路，也得考量。（記者江碩涵／攝影）

梁雨基說，為了先降低用水量，他將原本舊款埋地的自動灑水機，改為現在最新的手機App可控制的智慧型自動灑水機，可針對單點需要澆灌的植物灑水，不用再灑整片草地，降低用水量，也可以專心養那些想要維持的植物，且也可以直接控制水量大小，例如最近熱浪來襲，就澆多一點水，讓植物不至於枯死，自從使用後，水費可降低到每兩個月100元左右，省了50元。

馬兆先說，雖然今年熱浪溫度飆高，但至少今年較不缺水。前幾年因為缺水而被限制用水，連洗車都不行，如果用水量比上月多，還會被罰款，等於變相漲價。他說，如今水務局宣布明年將漲水費，相當「搶錢」，民眾再怎麼省水，也趕不上政府漲價的速度，只能感嘆「矽谷居大不易」。

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