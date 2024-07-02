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人口普查︰灣區流失率高 亞裔逆勢增加

編譯林思牧／綜合報導
過去幾年灣區最大族裔已是亞裔，這些高成本居住地處處可見亞裔商家與消費者。(谷歌地圖)
過去幾年灣區最大族裔已是亞裔，這些高成本居住地處處可見亞裔商家與消費者。(谷歌地圖)

現代經濟學的理念是：經濟成長與人口成長息息相關，人口增加就會讓消費增加。從這個觀點來看，灣區的經濟還在萎縮，聯邦人口普查局新發布的人口數字中，灣區五縣中有四個縣人口流失率高於全州的百分比。令人震驚的地方是：三年多一點的時間裡，有將近120萬加州人遷走了。

灣區經濟研究院（Bay Area Council Economic Institute）執行總監貝利沙里歐（Jeff Bellisario）指出，灣區的人口成長困難，也造成經濟成長困難。從疫情之初的2020年4月，到疫情大幅緩和的2023年7月，加州整體人口減少1.5%。但灣區五縣的總流失率是3.5%，只有康曲柯士達縣減少的將近1%是低於加州整體流失率，其他四個縣都遠高於1.5%。

如果只看2023年，舊金山縣人口稍有增加，灣區其他四個縣人口還是在減少，但減少的速度放慢了。但即使是舊金山縣，2023年7月的人口還是比2020年少了7%。

聯邦人口普查局是每十年做一次大普查，上一次是在2020年4月，從那時到去年7月，加州人口少了超過50萬人。在這期間有140萬名嬰兒在加州出生，100萬多一點的加州人去世，因此所謂的「自然人口改變」(natural population change)是個正值。

這期間加州多了超過30萬的外國人口，所以如果只算到這裡為止，加州人口還有正成長。但有將近120萬的加州人遷到別處去了，因此過去幾年灣區盛傳的「出走潮」(Exodus)，從人口普查局的數字驗證了。

貝利沙里歐指出，疫情剛爆發時確實看到灣區人口驟減，全國其他高成本居住地也有類似的情況，如今其他高成本地區已大致恢復，但灣區卻沒有明顯的恢復。灣區的人口問題中，最大的危機是生育率特別低，這對本區的教育系統有重大的打擊，將來的就業人口也可能不足。

那三年多聖他克拉拉縣有12萬6000名居民遷走，6萬2000位嬰兒出生，3萬7000人死亡，4萬6000位國際移民遷入。

全國性的趨勢是，西語裔人口成長率比非西語裔高出很多。但在灣區，西語裔人口卻也在減少，例外的是康曲柯士達縣，該縣從2020年4月起，每年西語裔人口都有增加，這也就是該縣人口流失率比其他四縣低的主因。

但灣區的亞裔人口卻有增加，那三年多期間亞裔多了將近5萬人，也就是成長了2%多一點。在所有族裔中，亞裔是唯一有增加的，過去幾年亞裔已是灣區最大的族裔。白人的人口則從219萬減少到198萬，減幅約有10%之多。

過去三年多，灣區居民的年齡中間值持續上升，也就是人口老齡化。聖馬刁縣從39.9歲增加到41.5歲，這是五縣中最老的，把康曲柯士達縣比下去了。聖他克拉拉縣則是最年輕的縣，去年7月的年齡中間值是38.3歲。

灣區 加州 亞裔

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