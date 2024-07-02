我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

威善高：審批時程從2年減至半年內

記者李怡/舊金山報導
SB423號法案發起者威善高（中）。（記者李怡／攝影）
SB423號法案發起者威善高（中）。（記者李怡／攝影）

加州議員威善高(Scott Wiener)，為加快實現舊金山在八年內建造八萬套住房，1日特別重申了SB 423法案，以簡化住房審批流程，約從現有的2年時間縮短到3至6個月。

舊金山市議員佩斯金(Aaron Peskin) 與陳詩敏反對SB 423法案，並希望對州府的這一項立法提起訴訟，並稱此項立法是一項不公平、歧視性的法案，此舉掀起了舊金山市府如何應對住房緊張問題的風波。

佩斯金和陳詩敏也曾要求市府律師邱信福（David Chiu） 向市議會發起倡議反對SB 423立法的實行。

SB 423法案是由州參議員威善高(Scott Wiener)起草，於2017年簽署成為法律，並於2018年1月1日生效。此法案透過免除「酌情審查」和「加州環境品質法」(CEQA) ，確保申請建築許可證者，可在三到六個月內，收到建築許可證（具體取決於項目規模），此法案目的是為了簡化開發商的建房流程。

不過，佩斯金和陳詩敏是少數投票反對該法律的人。

對此反對聲浪，威善高在會議中表示：「對舊金山的反住房力量感到害怕，因為SB 423實際上將幫助舊金山解決住房短缺問題。反對聲浪也進一步暴露了舊金山在住房問題上的頑固態度，希望立法者可以花更多時間來解決問題，而不是繼續製造更多障礙。」

佩斯金和陳詩敏反對此法案，並聲明指出，舊金山在補貼住房投資方面一直處於領先地位，且市內近四分之三的住房配額，已經在舊金山市的規畫中，只是在等待有利的經濟環境再啟動。

舊金山住房規畫部估計，2023年只有1800多戶新住房獲批建設，這是近年來住宅建設最糟糕的年份之一，尤其是因為高利率和建築成本以及整體低迷的住房市場。佩斯金和陳詩敏還引用了舊金山市預算分析師的報告，報告指出，目前舊金山現有6萬戶空屋。

SB 423號法案簡化至少50%的可負擔房屋項目審批建造流程，法案同時也透過改變SB 35的勞工條款，讓廣大建築工人群體受益。

在法案生效的前四年，全州已建造1萬8000戶房屋。根據舊金山規畫部門的數據，在舊金山新增的2000個住房單元中，約93%是可負擔性住房。

威善高表示，加州需要數以百萬計的新房，必須為城市和建築商提供一切工具，並支持加快房屋建設，SB 35號法案一直在加速審批建屋許可，特別是為低收入和工薪階層建造的可負擔性住房，過去四年簡化了約1萬2000戶新房的審批，其中近75%為可負擔性住房。舊金山約有3000戶新住宅在SB 35法案的精簡流程下獲得審批和新建。

舊金山市建築物稽查處(Department of Building Inspection)指出，2023年是從2018年以來建築商營建許可證(construction permits)申請數量最低的一年，但該處樂觀表示，2024年的申請量應該會增加。

建築物稽查處的發言人指出，經過一系列的立法與內部重整，今年核發營建許可證的速度會加快，希望因此能有更多的營建工程迅速動工，促進舊金山市的發展。

舊金山 加州 低收入

上一則

經文處長賴銘琪 分享國際社交禮儀

下一則

女童在舊金山植物園被狼咬傷 3隻野狼遭射殺

延伸閱讀

高院開綠燈 金山擬強硬清理遊民帳篷

高院開綠燈 金山擬強硬清理遊民帳篷
芝城CTA、Metra、Pace 「一日通票」即將發售

芝城CTA、Metra、Pace 「一日通票」即將發售
英大選賭博門 選將下注當消遣 工黨「賭自己敗選」

英大選賭博門 選將下注當消遣 工黨「賭自己敗選」
金山溫和派政治團體背書麥法恩、羅偉 質疑布里德表現

金山溫和派政治團體背書麥法恩、羅偉 質疑布里德表現
舊金山首場市長候選人辯論 5人交鋒聚焦治安、住房

舊金山首場市長候選人辯論 5人交鋒聚焦治安、住房

熱門新聞

舊金山39號碼頭一個月前還擠滿了海獅。（電視新聞截圖）

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

2024-06-29 21:21
灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

2024-06-27 14:20
科技公司的首席執行長們風格受到關注，科技員工們也正在聘請時薪 500 美元的時尚顧問打理自己。（CNBC電視新聞截圖）

科技男有魅力但穿著糟糕? 時尚顧問鐘點費500元有市場

2024-06-27 21:17
加州聖伯納汀諾縣一名獨居女性的住家遭竊，讓她心生恐懼不敢回家，家屬公開監視器畫面，希望有人能幫忙指認竊賊。(翻攝監視器影片)

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

2024-06-24 19:46
灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。圖為阿賽頓一棟房價超過3000萬元的豪宅。（網路影片截圖）

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

2024-06-25 13:19
舊金山Waymo自駕計程車服務即日起全面開放，任何人都可使用。（電視新聞截圖）

搭過嗎？ Waymo無人自駕計程車 舊金山全面開放

2024-06-26 20:17

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運